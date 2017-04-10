Рейд «Карла Винсона» к берегам Кореи повышает риск «случайного» начала войны

Дональд Трамп приступил к самостоятельному решению корейского вопроса, о котором ранее заявляла его администрация

Из Сингапура в Японское море отправлено ударное соединение ВМФ США во главе с авианосцем "Карл Винсон". Помимо него в состав эскадры входят ракетный крейсер и эсминцы с ракетами на борту. Как восприняли этот шаг в КНДР и Китае?

Само по себе развёртывание американских авианосных группировок в западной части Тихого океана, в принципе, не является чем-то неожиданным. Тот же "Карл Винсон" уже находился вблизи корейских берегов в прошлом месяце во время ежегодных совместных учений. Рейды именно этого корабля в Южно-Китайском море в Пекине называли угрозой своим интересам.

Уничтожение "Винсона" смоделировано и в пропагандистском северокорейском ролике, показанном в конце марта.

С другой стороны, нынешняя отправка эскадры в регион является внеплановой. Ей также предшествовали продолжительные телефонные переговоры Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и исполняющим обязанности президента Южной Кореи Хван Гё Аном. В их ходе лидеры восточноазиатских государств выразили свою поддержку и солидарность с США по северокорейскому вопросу.

В воскресенье также советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что президент Дональд Трамп приказал ему "подготовить полный набор возможностей в отношении ракетно-ядерной проблемы КНДР, чтобы устранить эту угрозу для США и наших союзников в регионе", – цитирует чиновника южнокорейская Korea Herald. Как отмечает издание, он же раскритиковал ракетно-ядерную программу Пхеньяна, назвав её "безрассудной, безответственной и дестабилизирующей".

С другой стороны, Северная Корея стала одной из первых стран, МИД которой осудил ракетный удар Трампа по Сирии как "очевидный и непростительный акт агрессии против суверенного государства". В КНДР отметили, что благодаря этому акту весь мир может увидеть, кто действительно нарушает спокойствие. При этом своё ядерное оружие в Пхеньяне назвали "драгоценным мечом правосудия", защищающим страну от американской агрессии.

Китайский новостной портал "Цанькао сяоси" обращает внимание на то, что ударное соединение американского флота сможет приблизиться к берегам КНДР к середине апреля, а как раз 15-го числа по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена ожидается испытание баллистической ракеты или другие подобные действия.

Отмечается, что "Карл Винсон" обладает очень высокой боеспособностью. Помимо собственно ударных летательных аппаратов, он несёт на борту средства радиоэлектронной борьбы и потенциально может иметь на борту ядерное оружие. Его авиагруппа потенциально может быстро захватить господство в воздухе над КНДР.

Недавний ракетный удар по Сирии привёл к ухудшению отношений с Россией, однако подтвердил внешнеполитический курс Вашингтона на Ближнем Востоке. Теперь, как считают в КНР, американскому руководству нужно сходным образом подтвердить свой курс и в Восточной Азии.

На днях в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином сторонам удалось наладить диалог по экономическим вопросам, однако военные шаги хозяев Белого Дома не добавляют стратегического доверия между двумя странами. Хотя стороны и сошлись в том, что северокорейские испытания оружия массового поражения и средств его доставки являются неприемлемыми, но к конкретным мерам по взаимодействию в этом отношении так и не пришли.

Как отмечает китайский эксперт Чжань Хао, во-первых, Трамп, судя по всему, не отказывается от сдерживания КНР как от основы своей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведь усиление военного присутствия в Южной Корее и Японии, размещение там ПРО THAAD и угроза переброски в регион ядерного оружия – всё это чрезмерные усилия для давления на Пхеньян, в первую очередь, эти действия угрожают стратегическим интересам Китая. Как может Трамп, делая всё это, рассчитывать на то, что КНР пойдёт ему на уступки по ядерной проблеме Северной Кореи?

Во-вторых, северокорейское руководство придерживается курса на развитие ракетно-ядерного потенциала, так как видит в нём главное средство сохранить свою власть в стране. Поэтому Китай призывал все заинтересованные стороны к сдержанности. В этом смысле сам провокационный характер действий Вашингтона не оставляет Пекину возможности для сотрудничества с ним по убеждению КНДР отказаться от ядерных амбиций.

Пока что от возможного удара США удерживают только два обстоятельства – вероятность ответа со стороны вооружённых сил КНДР и позиция Китая, который не допустит удара по ядерным объектам, потенциально чреватого и радиоактивным заражением территории КНР. Учитывая эти обстоятельства, угроза полномасштабной войны сейчас маловероятна, но всё же существует, причём Китай не сможет допустить стратегической пассивности и не вмешаться, так как победа США и Южной Кореи значительно ухудшит геополитическое положение Китая.

Учитывая непредсказуемую политику правительства Трампа, Китаю сейчас нужно сохранять высокую бдительность.

Обращает на себя внимание и намерение Пентагона перебросить ядерное оружие на военную базу Осан к югу от Сеула. Если THAAD негативно влияет на военный паритете в регионе, но по сути является оборонительным оружием, то размещение ядерных боезарядов на Корейском полуострове действительно ставит ситуацию на грань войны.

Об этом же говорят и эксперты гонконгскому изданию South China Morning Post – скорее всего, ни США, ни КНДР не начнут войну по собственной инициативе, однако сейчас существенно возрастает риск начала конфликта из-за просчёта или какого-либо несчастного случая.

Возможная война на Корейском полуострове принесёт огромный вред и Китаю, и стране необходимо готовиться в военном отношении, чтобы защитить себя, отмечается в азиатской прессе.