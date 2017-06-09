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Порошенко назвал Украину неготовой к вступлению в НАТО

20:00 9.06.2017
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко считает, что страна еще не готова к вступлению в НАТО.

Он пояснил, что прежде чем подавать заявку на членство в альянсе, необходимо провести ряд реформ. Глава государства подчеркнул, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО, сообщает «Интерфакс».

Порошенко также заверил представителей СМИ, что подпишет закон о вступлении в альянс. «Конечно же подпишу, ведь эта законодательная инициатива была со мной согласована, коалиция приняла активное участие в прохождении этого закона», - цитирует агентство украинского лидера.

Ранее сообщалось, что парламент Украины принял поправки в законодательство, согласно которым вхождение страны в НАТО является одним из приоритетных направлений внешней политики.
  

Темы: Украина, Военно-политический блок НАТО, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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10.06.2017, 03:43
ВМ

Ты уже здесь?
10.06.2017, 03:27
Вступят все равно, хоть до Днепра Россия дойдет

Главное это не готовность, а желание.
10.06.2017, 01:44
Длинный нос

Не предлагал, а ходатайствовал.
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