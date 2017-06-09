Порошенко назвал Украину неготовой к вступлению в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко считает, что страна еще не готова к вступлению в НАТО.

Он пояснил, что прежде чем подавать заявку на членство в альянсе, необходимо провести ряд реформ. Глава государства подчеркнул, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО, сообщает «Интерфакс».

Порошенко также заверил представителей СМИ, что подпишет закон о вступлении в альянс. «Конечно же подпишу, ведь эта законодательная инициатива была со мной согласована, коалиция приняла активное участие в прохождении этого закона», - цитирует агентство украинского лидера.

Ранее сообщалось, что парламент Украины принял поправки в законодательство, согласно которым вхождение страны в НАТО является одним из приоритетных направлений внешней политики.

