Жители Великобритании устроили массовое сожжение газет

Возмущенные лживостью СМИ британцы начали показательно сжигать газеты. «На костер» были отправлены свежие номера Daily Mail, The Sun и Daily Express, сообщает «Лента.ру».

Поводом для этого послужила активная критика изданиями лидера лейбористов Джереми Корбина и в то же время неприкрытая агитация за консерваторов, которых возглавляет глава британского правительства Тереза Мэй.

Фото массового сожжения выпусков газет британцы публикуют в соцсетях. Причем, некоторые из них признаются, что до этого вообще предпочитали не тратиться на бумажные СМИ.

В Великобритании проходят парламентские выборы. Согласно данным экзит-поллов, консерваторы лишись большинства в парламенте, сумев получить только 313 из 650 мест. Тем не менее, Мэй не намерена подавать в отставку.

