]]> ]]>
Главная В мире Новости

Жители Великобритании устроили массовое сожжение газет

19:45 9.06.2017
Стоп-кадр с видеопользователя Twitter @NivenJ1
Стоп-кадр с видеопользователя Twitter @NivenJ1
Материалы по теме:

Возмущенные лживостью СМИ британцы начали показательно сжигать газеты. «На костер» были отправлены свежие номера Daily Mail, The Sun и Daily Express, сообщает «Лента.ру».

Поводом для этого послужила активная критика изданиями лидера лейбористов Джереми Корбина и в то же время неприкрытая агитация за консерваторов, которых возглавляет глава британского правительства Тереза Мэй.

Фото массового сожжения выпусков газет британцы публикуют в соцсетях. Причем, некоторые из них признаются, что до этого вообще предпочитали не тратиться на бумажные СМИ.

В Великобритании проходят парламентские выборы. Согласно данным экзит-поллов, консерваторы лишись большинства в парламенте, сумев получить только 313 из 650 мест. Тем не менее, Мэй не намерена подавать в отставку.
 

Темы: Выборы в мире, Великобритания, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Недостоверная информация и ложь в СМИ, СМИ в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.06.2017, 03:25
Попробовали бы "Правду" сжечь этак году в 1937

Лучше бы на макулатуру сдали. А еще говорят о предприимчивости англичан...
10.06.2017, 02:16
русский

Логично: сначала купил, потом сжег...
Но владельцу газеты все дальнейшие действия лоха после "купил" - до лампочки - хоть он потом порвал эту газету, сжег её или съел )
Самый действенный метод борьбы с лживыми газетами - наказывать их рублем - просто не покупать, и другим советовать то же самое.
10.06.2017, 00:42
Но для того

чтобы сжечь , нужно её купить. По ходу это сжигание устроили сами же газетчики. Ну примерно как и переворот 91 года в России.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.