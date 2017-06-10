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СМИ сообщили о «тайных переговорах» России и США по Сирии

11:40 10.06.2017
Коллаж с сайта ajcrussian.org
Сюжет: Сирийский кризис

Представители России и США провели по меньшей мере две "тайные встречи", на которых обсуждались зоны деэскалации в Сирии, заявляет издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников газеты, встречи проходили в Иордании, в них также принимали участие представители иорданских властей. По данным издания, еще одна встреча должна была состояться в Аммане на этой неделе, однако была отменена из-за трудностей в согласовании времени ее проведения, пишет РИА Новости.

Как сообщают источники, дальнейшие российско-американские переговоры находятся под угрозой из-за нарастающего напряжения между Вашингтоном и Дамаском.

При этом собеседники WSJ подчеркивают, что США надеются найти способ сотрудничать с Россией и уничтожить запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство"* (ИГ). Если зоны деэскалации докажут свою эффективность, Вашингтон и Москва могут договориться установить их на других территориях, подчеркивают источники издания.

Представители госдепартамента США не предоставили никаких подробностей о возможных переговорах. Посольство РФ в США пока никак не прокомментировало ситуацию.

Темы: Россия, Сирия, США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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10.06.2017, 15:39
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

О дочке своей думает...
10.06.2017, 15:00
Умный у нас все-таки народ!

Радует, что сирийский вопрос волнует так мало читателей.
10.06.2017, 14:12
Слава**

Не смешите мои тапочки!Какие же это тайные,если пресса "сообщает"?
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