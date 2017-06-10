СМИ сообщили о «тайных переговорах» России и США по Сирии

Представители России и США провели по меньшей мере две "тайные встречи", на которых обсуждались зоны деэскалации в Сирии, заявляет издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников газеты, встречи проходили в Иордании, в них также принимали участие представители иорданских властей. По данным издания, еще одна встреча должна была состояться в Аммане на этой неделе, однако была отменена из-за трудностей в согласовании времени ее проведения, пишет РИА Новости.

Как сообщают источники, дальнейшие российско-американские переговоры находятся под угрозой из-за нарастающего напряжения между Вашингтоном и Дамаском.

При этом собеседники WSJ подчеркивают, что США надеются найти способ сотрудничать с Россией и уничтожить запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство"* (ИГ). Если зоны деэскалации докажут свою эффективность, Вашингтон и Москва могут договориться установить их на других территориях, подчеркивают источники издания.

Представители госдепартамента США не предоставили никаких подробностей о возможных переговорах. Посольство РФ в США пока никак не прокомментировало ситуацию.