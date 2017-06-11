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Порошенко поздравил украинцев с «безвизом» стихами Лермонтова

12:49 11.06.2017
Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко в честь начала действия безвизового режима с ЕС процитировал стихотворения русских классиков Пушкина и Лермонтова. 

По словам Порошенко, начало действия безвиза символизирует окончательный разрыв «с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным "русским миром"». Президент добавил, что украинцы добились «свободы, которой еще не знали», пишет Lenta.ru.

«Глава государства процитировал строки стихотворения русского поэта Михаила Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ"», — сообщает пресс-служба Порошенко.

«Он отдельно обратился к тем россиянам, которые в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины, находят мужество требовать демократических прав и свобод и напомнил слова другого поэта Александра Пушкина: "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена"», — говорится в сообщении на сайте президента.

Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом в ночь на воскресенье, 11 июня, официально вступил в силу. Более 10 тысяч человек собрались этой ночью в центре Киева, чтобы отпраздновать это событие, сообщает DW.

Темы: Европа, Украина, Безвизовый режим, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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11.06.2017, 19:24
Гость: Поздравим и мы

Теперь в Европу в турпоездки украинцы могут ездить без виз.
А если будут нарушать, предусмотрен режим экстренного прекращения безвиза.
А на заработки приглашаем к нам. Дорога протоптана. Миллионы уже трудятся и вносят вклад в развитие экономики России.
11.06.2017, 19:19
Гость: О мамах

Летчик водит самолеты -
Это очень хорошо.
Повар делает компоты -
Это тоже хорошо.
Моя мама моет попу
Дяде Тому из Европы.
Это очень хорошо.
Даже очень хорошо.
Мамы разные нужны,
Мамы разные важны.
11.06.2017, 19:15
Гость: Ольга Николаевна

Ну, если быть последовательными, то "немытой" меня назвал наш гений, Михаил Лермонтов. С чем меня поздравили еще в школе много лет назад.
Разве это на Украине распространяют в сборниках Лермонтова это стихотворение, которое вы сочли мерзким оскорблением?
Нет, в России!
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