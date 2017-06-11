Порошенко поздравил украинцев с «безвизом» стихами Лермонтова

Президент Украины Петр Порошенко в честь начала действия безвизового режима с ЕС процитировал стихотворения русских классиков Пушкина и Лермонтова.

По словам Порошенко, начало действия безвиза символизирует окончательный разрыв «с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным "русским миром"». Президент добавил, что украинцы добились «свободы, которой еще не знали», пишет Lenta.ru.

«Глава государства процитировал строки стихотворения русского поэта Михаила Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ"», — сообщает пресс-служба Порошенко.

«Он отдельно обратился к тем россиянам, которые в условиях жесткой имперской диктатуры находят в себе мужество осуждать российскую агрессию против Украины, находят мужество требовать демократических прав и свобод и напомнил слова другого поэта Александра Пушкина: "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут ваши имена"», — говорится в сообщении на сайте президента.

Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом в ночь на воскресенье, 11 июня, официально вступил в силу. Более 10 тысяч человек собрались этой ночью в центре Киева, чтобы отпраздновать это событие, сообщает DW.