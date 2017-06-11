]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Одесской области снесли монумент Котовскому

19:21 11.06.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

В городе Подольске Одесской области снесен памятник революционеру и военачальнику времен гражданской войны Григорию Котовскому. Об этом УНИАН рассказал источник в местной администрации.

«Говорят, такое указание поступило от руководства, поскольку в ближайшие дни в Подольск приедет новый глава Одесской областной государственной администрации Степанов. Может возникнуть вопрос о невыполнении «Закона о декоммунизации», - пояснил он.

Собеседник агентства также добавил, что монумент был снесен ночью.

Отмечается, что в Подольске (до 2016 года город назывался Котовск) до сих пор сохранился мавзолей Котовского, но он пребывает в запущенном состоянии.
 

Темы: Украина, История СССР
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.06.2017, 21:34
Однако сомневаюсь

в вашей декларируемой "московскости", мсье "домофон", рассуждаете-то вы как типичный бандерлог з Халитчины?!
11.06.2017, 21:29
Георгий

Бандерлоги-это ночные тати!)))
Бандеровское рагульё снюхалось с обандеренным местным раклом и занялось своим самым любимым( после убийств и грабежей) "делом"-разрушением всего и вся!
11.06.2017, 21:28
21;28

Котовский по существу это современный ИГиловец. Грабил одних для пользы других. То есть -БАНДИТ.
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.