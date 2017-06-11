В Одесской области снесли монумент Котовскому

В городе Подольске Одесской области снесен памятник революционеру и военачальнику времен гражданской войны Григорию Котовскому. Об этом УНИАН рассказал источник в местной администрации.

«Говорят, такое указание поступило от руководства, поскольку в ближайшие дни в Подольск приедет новый глава Одесской областной государственной администрации Степанов. Может возникнуть вопрос о невыполнении «Закона о декоммунизации», - пояснил он.

Собеседник агентства также добавил, что монумент был снесен ночью.

Отмечается, что в Подольске (до 2016 года город назывался Котовск) до сих пор сохранился мавзолей Котовского, но он пребывает в запущенном состоянии.

