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Катар отказался от предложенной Россией помощи

20:36 11.06.2017
Флаг Катара. Фото с сайта 163gorod.ru
Флаг Катара. Фото с сайта 163gorod.ru
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В настоящее время Катар не нуждается в помощи со стороны России. Об этом заявил глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Россия предложила нам помощь на случай необходимости, но на данный момент такой необходимости не возникло», - цитирует «Лента.ру» его высказывания в эфире телеканала «Россия 24».

Министр также добавил, что жизнь в его стране течет в прежнем русле. Последствия объявленной соседями блокады пока не ощущаются.

Ранее в Москве состоялись переговоры между Аль Тани и главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, который заверил в готовности Москвы оказать помощь в разрешении катарского кризиса.

В начале месяца порядка 10 государств, в числе которых Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Ливия и другие, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Эти страны обвинили Доху в поддержке и финансировании терроризма и, в частности, группировок «Аль-Каида» и ИГ (обе запрещены в РФ). Власти Катара признали, что ранее выплатили террористам миллиард долларов. Однако при этом подчеркнули, что это был выкуп за членов королевской семьи.
 

Темы: Россия, Катар, Сергей Лавров, Международные отношения, Министерство иностранных дел РФ
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