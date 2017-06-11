США окружили Россию базами биологического оружия

Пентагон в странах бывшего СССР целенаправленно формирует сеть лабораторий для изучения новых и мутировавших вирусов

Власти США в последние годы вложили более 1 млрд долларов в создание 400 биолабораторий по всему миру. Часть из них была построена на территории бывшего СССР - в Грузии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и на Украине.

Минобороны США также потратило более 500 млн долларов на создание референс-лабораторий по изучению опасных инфекций в этих государствах и по сути получило возможность не только полностью контролировать биологическую и фитосанитарную обстановку в регионе, но и формировать ее.

Скоро будет передана в работу Центральная референс-лаборатория в Азербайджане. Отметим, что она будет иметь третий уровень биологической безопасности, что предполагает работу с наиболее опасными возбудителями инфекций бактериального и вирусного происхождения.

Помимо Азербайджана Пентагон в 2016 году профинансировал открытие трех лабораторий в Армении: в Ереване, Гюмри и Иджевани. При этом Агентство по сокращению угроз Министерства обороны США выделило 9,8 млн долларов на модернизацию существующей референс-лаборатории в Ереване. По данным СМИ страны, разница в затратах на аналогичные учреждения гражданского назначения в Армении и Таджикистане бросалась в глаза. Строительство лаборатории 3-ого уровня в Душанбе при поддержке ООН обошлось всего в 4 млн долларов.

Эксперты посчитали, что увеличение затрат со стороны Пентагона на оснащение армянской лаборатории связана с целями ее создания. Вероятнее всего, она станет выполнять военные задачи США. При этом страны, согласившиеся на сотрудничество с Вашингтоном, подписывают договор о неразглашении.

Такой уровень допуска позволяет работать на объектах только американским военным вирусологам, и правительства стран, где они размещены, не могут контролировать их деятельность. В Армении правозащитники и экологи как никогда приблизились к тому, чтобы разоблачить планы США по разработке биологического оружия.

США отрицают все обвинения и заявляют, что референс-лаборатории необходимы для повышения безопасности хранения существующих коллекций особо опасных патогенов, сохранившихся в странах бывшего СССР. Финансовые вложения Пентагона в сотни строящихся лабораторий за рубежом якобы объясняются необходимостью перевода опасных объектов из США на другие территории.

Хотя очевидно, что Пентагон в странах бывшего СССР целенаправленно формирует сеть лабораторий для изучения новых и мутировавших вирусов.

Ранее в истории уже имели место случаи испытаний бактерий на людях. Только США с 1949-го по 1969 год провели 239 испытаний бактериологического оружия, в том числе в странах Латинской Америки, а также в местах большого скопления людей в американских Чикаго и Сан-Франциско.

Характерен выбор стран для размещения лабораторий - Армения и Азербайджан находятся в состоянии затяжного конфликта, к границе Таджикистана постоянно прорываются афганские талибы, на Украине более трех лет ведутся боевые действия, а в Казахстане активизировались исламисты.

По сути, небогатые страны бывшего СССР в результате сотрудничества с США вместо реальной профилактики распространения опасных вирусов получили на своей территории закрытые учреждения, которые не подотчетны правительствам. Исходя по внешней политике США, главная их цель в том, чтобы собирать информацию и в будущем оттачивать патогены для применения в виде бактериологического оружия против крупных геополитических игроков - России, Китая или Ирана.

Как пояснил Politonline.ru бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию в Ираке и Ливии Игорь Никулин, "в СМИ широкую огласку получил тот факт, что на Украине, в Грузии и Армении при финансировании США открылись биологические лаборатории, где проводятся исследования опасных вирусов. Это центры якобы гражданского назначения, однако финансируются не министерством здравоохранения США, а министерством обороны. Остается загадкой, почему данные "исследования" нужно обязательно проводить именно на этих территориях. Обычно вспышки опасных инфекций фиксируются в Африке и Южной Азии, а страны постсоветского пространства являются странами с относительно благополучной эпидемиологической обстановкой...

Объясняю данный факт тем, что это еще один очень важный инструмент давления на Россию. Россию целенаправленно окружают этими лабораториями; чаще всего это бывшие институты, которые в свое время входили в систему советских НИИ "Биопрепарата": Одесский противочумный институт, Алма-атинский, институт в поселке Алексеевка в Грузии, где создана крупнейшая лаборатория - имени сенатора Лугара. Так что именно оттуда с незавидной регулярностью приходят различные эпидемии - африканской чумы свиней, вируса атипичной пневмонии".

Он отметил, что американцы только на словах соблюдают договор конвенции запрещения биологического оружия. "А фактически они просто перевели все опасные лаборатории на чужие территории - точнее, к границам России. А в этих "серых зонах" американцам можно делать все, что угодно, влияя на коррумпированную и марионеточную власть некоторых сопредельных с нами государств", - подытожил Никулин.