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Вашингтон и Лондон опровергли отмену визита Трампа в Великобританию

21:49 11.06.2017
Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
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Президент США Дональд Трамп не отменял своего визита в Великобританию. Сообщения СМИ на данную тему не соответствуют действительности, заявили в Белом доме.

В администрации американского лидера подчеркнули, что тема визита не поднималась в его переговорах с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. «Королева продлила приглашение для президента Трампа посетить Великобританию, и изменений в этих планах нет», - сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отказ Трампа от поездки не подтвердили и в Лондоне. В канцелярии главы британского кабмина заявили, что это является не более, чем слухами.

О переносе визита президента США в Великобританию на неопределенный срок некоторое время назад сообщило издание The Guardian. По утверждению газеты, причиной тому стали опасения Трампа по поводу того, что его приезд может тать поводом для масштабных акций протеста.
 

Темы: Дональд Трамп, Великобритания, США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Международные отношения, Недостоверная информация и ложь в СМИ
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