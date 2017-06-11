Трампа напугала негативная реакция британцев на его визит

Президент США Дональд Трамп уведомил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о своем решении отложить государственный визит в Лондон на неопределенное время. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на одного из советников главы британского кабмина.

В качестве причины отказа от визита американский лидер назвал возможные протестные акции жителей Великобритании на его приезд. По словам собеседника издания, Мэй была удивлена заявлением президента США.

Приглашение посетить Великобританию Трамп получил в начале текущего года. Однако жители страны довольно активно высказывались против этого. В частности, на сайте парламента появилась петиция, авторы которой требовали отменить визит американского президента. Ее подписали более 1,8 миллиона англичан. Парламент принял документ к рассмотрению, однако о его результатах так и не было сообщено.

