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Трампа напугала негативная реакция британцев на его визит

20:00 11.06.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Президент США Дональд Трамп уведомил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о своем решении отложить государственный визит в Лондон на неопределенное время. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на одного из советников главы британского кабмина.

В качестве причины отказа от визита американский лидер назвал возможные протестные акции жителей Великобритании на его приезд. По словам собеседника издания, Мэй была удивлена заявлением президента США.

Приглашение посетить Великобританию Трамп получил в начале текущего года. Однако жители страны довольно активно высказывались против этого. В частности, на сайте парламента появилась петиция, авторы которой требовали отменить визит американского президента. Ее подписали более 1,8 миллиона англичан. Парламент принял документ к рассмотрению, однако о его результатах так и не было сообщено.
 

Темы: Дональд Трамп, Великобритания, США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Международные отношения, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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11.06.2017, 21:27
Берите выше

это не смена поколений, это смена общественных и моральных приоритетов, шаг в новую старую реальность- всё просто, зарвавшихся и "обделавшихся" евреев на мировой арене сменили армяне (греки) с их всем известным менталитетом.
11.06.2017, 21:13
mesozoic_2

ТАСС: Белый дом и Даунинг-стрит опровергли отмену визита Трампа в Великобританию
11.06.2017, 21:08
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Пусть к нам приезжает - думцы не только шампусик накатят по приезду...
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