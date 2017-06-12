По случаю безвиза украинцы нарядились в вышиванки и собрались в Париж

Дневник киевлянки: чем живет сейчас незалежная

«Прощай, немытая Россия», - тут цитируют люди, которые два года возят львовский мусор по всей стране, где нет вакцин, медицины как таковой, нет дорог, все вокруг рушится, а по улицам маршируют радикалы, запугивая население и объясняя власти, что той делать дальше. В НАТО, к примеру, вступить. А пока у нас праздник «Безвиз».

Кстати, украинцы вообще не оригинальны в выборе страны для путешествий после обретенной мечты - ездить по Европе свободно. Очень многие хотят в Париж, а на улице Костельной даже раздавали маленькие флажки Французской республики и провели дегустацию французского вина и фондю.

Впрочем, увидеть Париж и умереть - сегодня звучит отнюдь не как метафора, а скорее как реальный приговор «безвизу», который получила наконец Украина, с массой препятствий и оговорок.

Народ тут, правда, по этому случаю опять вырядился в вышиванки и ходит с флажками Евросоюза. Вчера утром видела тетку лет сорока, сидевшую на бордюре в красивом расшитом платье-вышиванке, вульгарно расставившую ноги. Она пила кофе из пластикового стаканчика и курила тонкую сигаретку. Мадам, судя по всему, была в приподнятом настроении оттого, что наконец уже, как ожидалось, в Европе. Асфальт возле дамы был привычно заплеван окурками.

Тем не менее, в центре Киева вот уже два дня царит возбуждение: немало киевлян пребывает в настоящей эйфории:

- Маричка, ты представляешь? Мы - вильни, мы - европейки,- говорит мамаша двум девочкам-погодкам лет 12-13, на головах которых надеты национальные венки с маками.

- Вы их еще на гей-парад сводите, - ехидно замечаю.

Он, к слову, состоится через неделю после празднования «безвиза», а охранять геев будет около 6 тысяч полицейских столицы Украины. Киев уже наполняется людьми, мягко говоря, неординарной внешности. Но неужели ради этих новых понтов нужно было убить столько своих соотечественников, остаться без Крыма и погрузиться по уши в вооруженный конфликт на Донбассе?

Крым прошляпили? Забей!

Подслушала в троллейбусе разговор. Разговаривали двое мужчин, отец и сын. Отцу лет 60, молодому человеку около 30. Отец, в белой холщовой рубашке с вышивкой, лысый и похожий из-за этого на Хрущева, очень громко, на весь салон, убеждал сына:

- Они воспользовались нашими проблемами и нагло украли Крым. Крым - наш, не ихний, а наш, но мы его просто прошляпили, - горячился мужчина.

Молодой человек, в отличие от отца одетый в обычные джинсы и простую клетчатую рубашку, а не шаровары и вышиванку, помалкивал, а потом вяло и примирительно произнес:

- Да ладно тебе, пап, забей. Сколько можно?

Но можно до бесконечности, потому что все еще больно тут многим.

На днях познакомилась с одной учительницей, которая недавно побывала на Закарпатье. Женщина мне поведала, что там не осталось врачей, учителей и вообще никого нет. Все население уже переместилось в Венгрию. У большинства жителей Закарпатья - венгерские паспорта, а молодежь в Венгрии учится, работает и приезжает на родину только на каникулы или в отпуска. На Закарпатье остались одни старики, которые дышат воздухом и ждут, когда же дети привезут евро. Пенсия на Закарпатье – украинская. На украинском языке, к слову, там почти никто не говорит. И вот почему-то Закарпатье не бомбят за то, что его жители хотят быть венграми.

Эрозия сознания

Накануне празднования «безвиза» я оказалась по делу в Институте красоты и застала там сцену, которые теперь в Киеве стали довольно частыми.

Мужчина, представившийся блогером, требовал от врача обслуживать его на мове. Сперва он возмутился, что в регистратуре его карточку девушка заполнила на русском языке: пациент клиники третировал барышню, пока та не переписала титульную страницу по-украински. Потом блогер пошел на прием и попал к очень опытному дерматологу, врачу высшей категории, женщине лет семидесяти. Та, интуитивно почуяв неладное, перешла с ним сразу на украинский язык и стала писать в карточку диагноз. Блогер заметил, что врач написала «эрозия верней губы» на русском, и взвился, требуя от медика, чтобы та заполняла его медкарту на украинском языке.

Доктор опешила и стала оправдываться, что ей медицинские термины удобнее писать на русском. А блогер продолжил скандал и вызвал начальство.

- Вони (врачи) повинни знаты мэдичну терминологию державною мовою, - орал блогер.

- Да-да, вообще-то вы правы, правы. Мы обязаны знать государственный язык, - сказал заместитель главного врача, вышедший в коридор на скандал. Институт потом часа два гудел: доктора высыпали из своих кабинетов и вспоминали, как будет «эрозия» на украинском.

- Мы обязаны ему поставить диагноз и назначить лечение, - возбужденно говорили между собой медики. И что сделали не так? Все это сегодня в Киеве - лишь риторические вопросы.

Вечером каталась на велосипеде на ВДНХ, где вот уже три года любят тусоваться атошники с семьями и не только они, конечно. В лесу тянуло дымком, а на каждой живописной поляне жарились шашлыки, лился алкоголь и на всю округу изо всех динамиков несся запрещенный российский шансон и российская попса. Я остановилась и слушала, как простые украинские парни орали: «Ты мое сердце из чистого золота, И я спасу тебя от холода…». И эта бесхитростная песня обнадежила и согрела.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владимир Шевченко, доктор философских наук, политолог, Киев:

- Украина как государство ничего не получит от безвиза: подавляющее большинство населения просто не сможет им воспользоваться по причине отсутствия денег. Что касается экономики, то украинцы будут вливать накопленные средства в экономику стран ЕС, а не в собственную страну.

Кроме того, безвизовый режим обострит социальные противоречия внутри страны, поскольку граждане, посетившие страны ЕС, не получат субсидии, которые и без того будут пересмотрены правительством уже в ближайшее время.

Сегодня власть строит государственность не на какой-то глобальной идее, которая бы вела Украину к процветанию и объединяла народ, а исключительно как проект «Антироссия». Как минимум, половина населения Украины с этим не согласна, а, следовательно, страну ждет еще больший раскол, обострение гражданского конфликта.

Автор: ПОЛИНА ОРЛОВСКАЯ