Граждане Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США

Подавляющее большинство жителей Пуэрто-Рико проголосовали на референдуме за вхождение в состав США на правах штата, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press.

Около полумиллиона проголосовавших поддержали идею вхождения в состав США, 7,6 тысячи выступили за свободную ассоциацию с США/независимость, примерно 6,7 захотели сохранить текущее положение дел. Сейчас Пуэрто-Рико является территорией, зависимой от США. На нее распространяется власть американского конгресса, но у нее нет прав штата. Именно конгресс имеет решающее слово в определении статуса Пуэрто-Рико.

Явка на референдум достигла 23%. Такой низкий показатель стал одним из аргументов против легитимности его результатов. При этом губернатор территории Рикардо Роселло пообещал сформировать комиссию, которая займется процедурой обретения статуса штата. Одним из его предвыборных обещаний было исправить тяжелую экономическую ситуацию, из-за которой многие жители уезжают на материк.

Последний референдум о статусе Пуэрто-Рико прошел в 2012 году. Тогда явка тоже была низкой, но за вхождение в США высказалось подавляющее большинство.