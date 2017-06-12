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Граждане Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США

13:29 12.06.2017
Сан-Хуан, столица Пуэрто-Рико. Фото с сайта wikipedia.org
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Подавляющее большинство жителей Пуэрто-Рико проголосовали на референдуме за вхождение в состав США на правах штата, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated Press.

Около полумиллиона проголосовавших поддержали идею вхождения в состав США, 7,6 тысячи выступили за свободную ассоциацию с США/независимость, примерно 6,7 захотели сохранить текущее положение дел. Сейчас Пуэрто-Рико является территорией, зависимой от США. На нее распространяется власть американского конгресса, но у нее нет прав штата. Именно конгресс имеет решающее слово в определении статуса Пуэрто-Рико.

Явка на референдум достигла 23%. Такой низкий показатель стал одним из аргументов против легитимности его результатов. При этом губернатор территории Рикардо Роселло пообещал сформировать комиссию, которая займется процедурой обретения статуса штата. Одним из его предвыборных обещаний было исправить тяжелую экономическую ситуацию, из-за которой многие жители уезжают на материк.

Последний референдум о статусе Пуэрто-Рико прошел в 2012 году. Тогда явка тоже была низкой, но за вхождение в США высказалось подавляющее большинство.

Темы: Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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12.06.2017, 18:01
мнение

Не думаю, что требование народа Пуэрто-Рика присоединится к США, такой уж большой подарок американцам. Думаю, при открывшейся возможности, так же проголосовали бы не только многие страны Африки и некоторые - Латинской Америки, но даже и некоторые наши бывшие республики.
Помню американские флаги над частными домиками крестьян (естественно не на всех)в высокогорном грузинском селе в марте текущего года.
О мотивах этого спорить не будем, я тоже не совсем поняла.))
12.06.2017, 17:53
Стас

Я не очень в курсе, кто такие твои "матрасники" ? Европейцы, американцы, кто ? Но в любом случае хочу обратить внимание, что т.н. референдум в Крыму не признали вовсе не только эти таинственные матрасники, его не признал ВЕСЬ МИР, ВКЛЮЧАЯ БЛИЖАЙШИХ СОЮЗНИКОВ РОССИИ-Казахстана, Белоруссии, Киргизии . Даже несчастная Венесуэла, умудрившаяся признать Абхазию и Южную Осетию государствами, не признала присоединение Крыма Россией.
Неужели общая позиция всего мира не наводит на логичные размышления ?
12.06.2017, 17:52
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Ещё несколько лет и до особо одарённых дойдут те меры, которые я предложил ещё три года назад:
1) Надо запретить поставку на Запад российских суперкомпьютеров и софта к ним, лекарств, автомобилей, самолётов, промышленного и медицинского оборудования, обуви и одежды, продуктов питания и ракетных двигателей, на которые кончают ватники.
2) Запретить американцам и европейцам хранить свои сбережения в российских рублях и кредитоваться в российских банках.
3) Высшая мера наказания - запретить экспорт российского кваса.
И тогда Запад быстро капитулирует!!!
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