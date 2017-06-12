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В Киеве предложили обязать россиян заранее сообщать о поездках на Украину

11:50 12.06.2017
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за создание системы предварительного оповещения граждан России об их намерении посетить Украину, передает "Интерфакс".

"Визы на самом деле отживают, они отходят. Во-первых, мы теперь привыкли к биометирическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен - вот вы едите во многие страны и потом заходите в интернет и говорите: Я через 5 дней еду - вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", - сказал Климкин в эфире "1+1" в понедельник утром.

По его словам, после принятия политического решения о создании такой платформы, на ее разработку необходимо несколько месяцев, после чего ее необходимо будет протестировать. Климкин подчеркнул, что главное - контроль на границе.

"Наша цель должна быть простой - закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам", - сказал Климкин.

1 июня министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что юридические механизмы для введения визового режима с Россией готовы, и ведомство поможет коллегам из МИД отработать необходимые решения.

Темы: Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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12.06.2017, 18:13
Гость: Давятся на границе с Польшей твои соотечественники...

А вот сколько захотят вернуться? )))
12.06.2017, 17:38
Гость: Carlos

Пора кончать этот балаган. Вводить визы с Нэзалэжной (выдавать в консульстве РФ в Никарагуа, паспорта биометрические, въезд через границу РФ-КНДР), прекращать почтовое сообщение, телефонную связь, банковские переводы, железнодорожное и автосообщения.
Так смешнее будет.
12.06.2017, 17:25
Гость: ху-ху

Да все вернутся,не переживай!Там люди цивилизованные,а не как наше быдло.Можно смотреть он-лайн видео с камер на пунктах пропуска из Украины в Европу - нигде нет толп и очередей.Люди как ездили раньше,так и сейчас ездят,только уже без виз.А ты давай,скрипи зубами в бессильной злобе...
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