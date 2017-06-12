В Киеве предложили обязать россиян заранее сообщать о поездках на Украину

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за создание системы предварительного оповещения граждан России об их намерении посетить Украину, передает "Интерфакс".

"Визы на самом деле отживают, они отходят. Во-первых, мы теперь привыкли к биометирическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен - вот вы едите во многие страны и потом заходите в интернет и говорите: Я через 5 дней еду - вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", - сказал Климкин в эфире "1+1" в понедельник утром.

По его словам, после принятия политического решения о создании такой платформы, на ее разработку необходимо несколько месяцев, после чего ее необходимо будет протестировать. Климкин подчеркнул, что главное - контроль на границе.

"Наша цель должна быть простой - закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам", - сказал Климкин.

1 июня министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что юридические механизмы для введения визового режима с Россией готовы, и ведомство поможет коллегам из МИД отработать необходимые решения.