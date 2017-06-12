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Порошенко запретил георгиевские ленточки на Украине

16:29 12.06.2017
Фото с сайта gl9may.ru
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Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете "изготовления и пропаганды" георгиевской ленточки на Украине.

Закон, принятый Верховной радой в середине мая, вводит административную ответственность за "публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение" георгиевской ленточки или ее изображения, сообщает РИА Новости.

Теперь ношение этого символа Победы на одежде или вещах, крепление ленточки к автомобилям, изображение на открытках, плакатах и наклейках, использование во время массовых мероприятий и в средствах массовой информации будет караться штрафами или административным арестом.

Штрафы предусмотрены в размере от от 850 до 2550 тысяч гривен (от 32 до 97 долларов по текущему курсу), запретные предметы при этом будут конфисковаться. Повторные нарушения, совершенные в течение года, грозят штрафом в размере от 2,55 тысячи до 5,1 тысячи гривен (от 97 до 190 долларов) или административным арестом на срок до 15 суток.

При этом документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской (гвардейской) ленты.

Темы: Украина, Память о Великой Отечественной войне, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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12.06.2017, 23:51
Катапуся

Если ленточки запретили, то и свастику они тоже должны запретить. Потому что Гитлер принёс им намного больше горя, чем мы.
12.06.2017, 23:00
антисемиту

Чем писать всякую чушь, напиши просто, что ненавидишь евреев. Ты же ради этого писал. И нечего приплетать сюда ленточки, славянство и прочее.
12.06.2017, 22:42
Матёрый Ватник

Какая матчасть? Киевского отдела пропаганды? Увольте.
Гвардейская лента имеет цвета самого массового ордена ВОВ - ордена Славы и обязательный атрибут гвардейских знамён. Приказ от 1942 года.
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