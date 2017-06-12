Порошенко запретил георгиевские ленточки на Украине

Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете "изготовления и пропаганды" георгиевской ленточки на Украине.

Закон, принятый Верховной радой в середине мая, вводит административную ответственность за "публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение" георгиевской ленточки или ее изображения, сообщает РИА Новости.

Теперь ношение этого символа Победы на одежде или вещах, крепление ленточки к автомобилям, изображение на открытках, плакатах и наклейках, использование во время массовых мероприятий и в средствах массовой информации будет караться штрафами или административным арестом.

Штрафы предусмотрены в размере от от 850 до 2550 тысяч гривен (от 32 до 97 долларов по текущему курсу), запретные предметы при этом будут конфисковаться. Повторные нарушения, совершенные в течение года, грозят штрафом в размере от 2,55 тысячи до 5,1 тысячи гривен (от 97 до 190 долларов) или административным арестом на срок до 15 суток.

При этом документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской (гвардейской) ленты.