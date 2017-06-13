Порошенко продлен «ярлык на княжение» в обмен на требования Запада

В последний месяц Киевом был предпринят ряд громких антироссийских шагов

Например, запрет российских соцсетей и сайтов, подготовка к визовому режиму с Россией, объявление курса на вступление в НАТО.

Параллельно с этим на Украине продвигаются пенсионная, медицинская и земельная реформы, направленные на усиление эксплуатации населения: повышается пенсионный возраст, отменяется бесплатное медицинское обслуживание, узаконивается продажа земли. Парадоксальным образом все эти события связывает в единую цепочку начавшееся преследование Юлии Тимошенко.

Бросается в глаза тот факт, что о визовом режиме с Россией в Киеве заговорили сразу же после либерализации визового режима с ЕС. С большой вероятностью решение о визах для россиян все-таки будет принято, и довольно скоро. Об этом косвенно свидетельствуют слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Россия в ответ введет визы для граждан Украины. Это заявление говорит о том, что в Москве в курсе дела о серьезности намерений Киева. Безусловно, у последнего есть политическая поддержка Запада. Дело в том, что большинство из миллионов украинских гастарбайтеров, находящихся в России, будут вынуждены покинуть Россию. Но на Украине для них работы как не было, так и нет, и они будут вынуждены искать ее в ЕС. Вероятно, часть этой рабочей массы дозволено переместить в Европу, раз ЕС все-таки облегчил визовый режим. Можно допустить, что политическое решение об этом принималось не на уровне Брюсселя, где решались лишь технические вопросы.

Объявление Верховной радой курса на вступление в НАТО тоже не могло быть принято без соответствующих гарантий поддержки. Этот явный антироссийский шаг был сделан для усиления напряжения между Москвой и Киевом. Его интересантом являются те силы на Западе, которые не заинтересованы в решении конфликта в Донбассе. Если в первое время после вступления Дональда Трампа в должность президента сохранялась надежда, что США каким-то образом попытаются погасить конфликты в горячих точках и сосредоточиться на внутренних проблемах, то в последние месяцы стало ясно, что у Трампа связаны руки. Об этом говорят и военные атаки на сирийскую армию. Пока в США побеждает внешнеполитическая линия на конфронтацию и войну чужими руками.

На Украине все это продвигается как евроатлантическая интеграция, которую общество якобы давно ждет. Действительно, под шумок с облегчением визового режима с ЕС на Украине были запрещены российские сайты. Мол, это ничего, ведь теперь в Европу можно поехать без виз. Однако параллельно с отменой краткосрочных туристических виз в ЕС на Украине быстро активизировались «реформы»: пенсионная, земельная, медицинская. Они вполне могут быть названы погромом соответствующих сфер – медицины, пенсионной системы и земельных отношений.

Так, в медицине законодательно отменяется бесплатное обслуживание, землю продадут западным корпорациям (продажа земли – требование МВФ), а от пенсий отсекается практически все население среднего возраста. Ведь чтобы выйти на пенсию в 60 лет (и мужчинам, и женщинам), к 2028 году нужно будет иметь 35 лет официального страхового стажа, т.е. официально работать без перерывов всю жизнь. Среди людей среднего возраста таковых практически не будет. С меньшим стажем можно будет выйти на пенсию в 63 или 65 лет, а при стаже менее 15 лет на пенсию нельзя будет выйти никогда. Таким образом, в одной отдельно взятой стране МВФ обкатывает сценарий почти что ликвидации пенсионной системы.

С пенсионной связана и медицинская «реформа» (напомним, министерство здравоохранения Украины возглавляет американка Ульяна Супрун, всю жизнь прожившая в США). Вот как эту программу прокомментировали украинские эксперты.

«Пенсионная и медицинская реформы будут проголосованы. То, что мы наблюдаем сейчас по медицинской реформе, - это просто торг внутри властной коалиции. Как и по рынку земли, это жесткие требования МВФ. Без реализации этих жестких требований 2018-2019 гг. действующая власть просто не проползет, потому что не получит ресурсной подпитки», - сказал директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

«Теперь пациент будет обязан – единственное обязательство пациента – платить. Если нет денег – умирай. Там четко записаны принципы социал-дарвинизма – пациент обязан платить», - заявил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

Представляется, что усиление эксплуатации украинского населения является лишь побочным эффектом этих «реформ». МВФ преследует куда более масштабную цель – управление огромными территориями, их обрушение в дикое состояние, сведение местного населения, обкатка на нем новых технологий управления. Попутно, конечно, решается задача сдерживания и провоцирования России. Но рассматривать происходящее на Украине только в контексте противостояния с Россией было бы слишком узко. Этим события на Украине не исчерпываются.

Как отмечалось, текущие события связывает в единую цепочку преследование Юлии Тимошенко, против партии которой Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины открыть уголовное дело. Параллельно с этим Тимошенко обвиняют в государственной измене из-за заключенных с Россией в 2009 году газовых контрактов. Команда «фас» против Тимошенко дана. Каким образом это имеет отношение ко всему происходящему?

Политическая поддержка украинского режима Западом остается на высоком уровне, невзирая на решение Вашингтона сократить военную помощь Украине. Последние недели это только подтверждают. Не зря занимающий пост президента олигарх Петр Порошенко (Вальцман) держится весьма самоуверенно, а соглашение об упрощении визового режима с ЕС подписывал в Страсбурге даже «под градусом» и был очень доволен собой.

Все это можно объяснить следующим образом. Сейчас можно судить о том, что на Западе и прежде всего в США стоящие за Трампом силы в значительной степени отстранены от принятия решений по горячим точкам планеты. В частности, по Украине, как показывают события, ставка сделана на усиление конфронтации с Россией и продвижение убийственных для населения «реформ». Для этого Украине брошена «кость» - либерализация визового режима с ЕС, что в Киеве наперебой называют «безвизовым режимом» и подают как огромное достижение власти и счастье для народа. Далее, под шумок торжеств из-за отмены краткосрочных виз на Украине быстро «пропихиваются» реформы, а Вальцману разрешено расправиться со своим опасным конкурентом – Тимошенко, которая, кстати, жестко критикует его за согласие на продажу земли (Тимошенко, конечно, думает не о земле, а о политических очках). Для этого Киев снова достает старое дело о газовом контракте, только теперь в отягчающем варианте – как подписание предательского договора по газу, усилившего зависимость от «агрессора».

В сухом остатке получается, что в обмен на все требования Запада Вальцману продлено разрешение на дальнейшее управление территорией. Скрепляющим элементом выбран «безвиз» с ЕС: народ получил липовое «вхождение в Европу», а Вальцман – ореол мудрого правителя, украинского Моисея, выведшего свой народ из «советского плена» в «Европу обетованную». В качестве бонуса олигарх получил право на расправу над своим главным конкурентом. Пострадавшим, как всегда, остался народ, а России нужно готовиться к тому, что мнение народа на Украине будет учитываться далее все меньше и меньше.