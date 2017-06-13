В Молдавии намерены запретить российские информационные программы

В парламент Молдавии будет внесен законопроект по борьбе с «иностранной пропагандой», согласно которому предполагается исключить из вещания российских телеканалов новости и политические передачи, заявил журналистам спикер парламента Молдавии Андриан Канду. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, новостные блоки будут исключены и заменены на местный продукт. Законопроект планирует зарегистрировать в парламенте Демократическая партия Молдавии.

В качестве примера действия законопроекта Канду привел Украину, которая ранее законодательно полностью запретила иностранные телеканалы, и страны Прибалтики, которые запретили информационные программы.

«Речь не идет о запрете телеканалов. Телеканалы, в частности российские, продолжат вещание, и их можно найти в сетке вещания Молдавии», — подчеркнул Канду. Он добавил, что запрет «это российского информационного контента «абсолютно необходим для обеспечения информационной безопасности Молдавии».

Ранее республиканский координационный совет по телевидению и радио Молдавии запретил вещание в стране телеканала «Россия 24». Также в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий запрет на ретрансляцию новостей и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

В число этих стран входит Россия. В этом законопроекте предполагалось заменить российский информационный и аналитический контент на продукцию американского или европейского производства.

Против законопроекта выступила оппозиция и ряд общественных организаций. Они заявили о противоречии Конституции страны в части свободы слова. Дальнейшее рассмотрение законопроектов, которые парламент принял в первом чтении, было отложено.