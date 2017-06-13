]]> ]]>
Главная В мире Новости

Американские сенаторы договорились о новых санкциях против России

12:11 13.06.2017
Фото с сайта first-americans.ru
Фото с сайта first-americans.ru
Материалы по теме:

Сенат конгресса США согласовал ужесточение санкций в отношении России, передает Reuters.

По информации агентства, сенаторы также намерены принять положение, согласно которому Белый дом не сможет корректировать санкции, приостанавливать или снимать их без одобрения конгресса.

Соответствующее соглашение будет оформлено в качестве поправки к законопроекту о новых санкциях против Ирана. Санкции направлены на то, чтобы «наказать Россию за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию Крыма и поддержку правительства Сирии в этой стране в период шестилетней гражданской войны», поясняет Reuters.

Кроме того, санкции коснутся россиян, которые, по мнению США, виновны в нарушении прав человека, пишет агентство.

Законопроект, как отмечает Reuters, может быть принят уже на этой неделе, его поддержали и республиканцы, и демократы. Новые санкции планируется распространить на горнодобывающую, металлургическую промышленность в России, судоходство и российские железные дороги.

Эти дополнительные санкции нужны для того, чтобы Россия и все другие страны, которые могли вмешаться в президентские выборы в США, понимали, что «понесут за это наказание», приводит Reuters слова лидера демократов Чака Шумера.

О том, что сенат конгресса США намерен рассмотреть законопроект, «который накажет Россию за вмешательство в выборы», заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм 12 июня.

Он уточнял, что в законопроекте планируется ужесточение санкций. Грэм также заявил, что Москва поставляла оружие запрещенной в России организации «Талибан», и обвинил Россию в «сговоре» с президентом Сирии Башаром Асадом с целью сохранить в стране химическое оружие.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что демократы и республиканцы почти достигли соглашения по усиленным санкциям в отношении России.

Темы: США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.06.2017, 17:19
Гость: Европеец

Это не имеет целью сломать Россию. Россия давно сломлена уже тем, что выпала из передних рядов стран развитого мира прежде всего в экономическом отношении. Страну, которая всё делает из заграничных комплектующих больше уже сломать невозможно.
Санкции служат для того, чтобы её в этом состоянии удержать, чтобы отставание было безвозвратным.
По моему Вам это ясно.
К сожалению - Россия сама в этом виновата выбором типа общества и политики.
...
Попробуйте писать без ошибок (или меньше пить кальвадоса). :)
13.06.2017, 16:35
Гость: Ник16У!

...лучше быть и оставаться партнёрами (пиндосов) нашему Гаранту в миру, чем...СИДЕТЬ В ОКОПАХ на войне с ними!
Весь МИР не поймет и будет ДРОЖАТЬ! И так уже не спокойно, дрожит!
Кому это надо? Госдепу, дфмну и европею!
13.06.2017, 16:35
Гость: Трижды ДА!

Странно, что эту простую истину не имут наши власть придержащие и иже с ними.
Все комментарии (38)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.