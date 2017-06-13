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На станции городской электрички в Мюнхене открыли стрельбу

11:46 13.06.2017
Фото пользователя Twitter Cruz Roja SLEscorial‏
Фото пользователя Twitter Cruz Roja SLEscorial‏
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Неизвестный открыл стрельбу на станции Унтерфёринг городской электрички (S-Bahnhof) в Мюнхене. В результате пострадал один человек, сообщается в Twitter полиции Германии.

По данным Focus Online, предполагаемый преступник попытался забрать служебное оружие у полицейского. В результате подозреваемый открыл стрельбу, сотрудница полиции получила серьезное ранение. По данным Welt, ее госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Еще четыре человека пострадали в результате рикошета пули.

Граждане России не были на месте происшествия и не пострадали в ходе стрельбы, заявили РБК в генеральном консульстве России в Мюнхене.

Район вокруг Унтерфёринг оцеплен. На месте работают сотрудники полиции, а также спецназ. Над станцией кружит вертолет. Сам нападавший задержан.

Линия S8 в направлении городского аэропорта в настоящее время полностью заблокирована.

Welt приводит подробности инцидента. По данным издания, стрельба произошла в 08:30 по местному времени (09:30 мск). Сотрудники полиция проводили патрулирование станции, когда на них напали. Подозреваемый использовал по крайней мере два вида оружия. ​Он действовал в одиночку.

Мотивы случившегося пока не известны. Полиция утверждает, что опасности для населения нет.

В прошлом году мужчина с топором напал на пассажиров поезда в федеральной земле Бавария. В результате пострадали десять человек.

Темы: Германия, Мюнхен, Исламистские экстремисты и террористы
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13.06.2017, 16:11
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Визитку Яроша нашли? Наверняка это кто-то из ОУН, ещё не знает что война закончилась...
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