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Глава Пентагона «шокирован» низким уровнем боеготовности в США

09:13 13.06.2017
Фото David B. Gleason с сайта wikimedia.org
Фото David B. Gleason с сайта wikimedia.org
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис признался, что шокирован тем, в каком состоянии сейчас находятся вооруженные силы США. На слушаниях в конгрессе генерал обратил внимание сенаторов на последствия сокращения ВС страны.

"Через четыре года после отставки я вернулся в Пентагон, и был потрясен состоянием нашей боеготовности. Ни один враг не нанес большего ущерба нашим войскам, чем секвестр бюджета. В такую ситуацию мы входили в течение большого количества лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования и стабильных бюджетов", - подчеркнул Мэттис.

Министр обороны отвечал на вопросы конгрессменов об увеличении выделения средств на Вооруженные силы страны, которое было предложено нынешней администрацией США в проекте бюджета на следующий год, передает РИА Новости.

Напомним, Белый дом попросил конгресс увеличить ассигнования на нужды Пентагона на 52 миллиарда долларов.

Темы: США, Армии иностранных государств, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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13.06.2017, 12:47
Гость: Остап

Припев обычный:"Дайте денег!"
13.06.2017, 12:00
Гость: Ничего странного

Половина крылатых ракет всё же куда-то долетела.
А то, что у В-52 в полёте двигатели отваливаются, тоже ничего особенного, у В-52 двигателей много - аж 8 штук.
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