Глава Пентагона «шокирован» низким уровнем боеготовности в США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис признался, что шокирован тем, в каком состоянии сейчас находятся вооруженные силы США. На слушаниях в конгрессе генерал обратил внимание сенаторов на последствия сокращения ВС страны.

"Через четыре года после отставки я вернулся в Пентагон, и был потрясен состоянием нашей боеготовности. Ни один враг не нанес большего ущерба нашим войскам, чем секвестр бюджета. В такую ситуацию мы входили в течение большого количества лет. И чтобы выбраться из нее, потребуются годы растущего финансирования и стабильных бюджетов", - подчеркнул Мэттис.

Министр обороны отвечал на вопросы конгрессменов об увеличении выделения средств на Вооруженные силы страны, которое было предложено нынешней администрацией США в проекте бюджета на следующий год, передает РИА Новости.

Напомним, Белый дом попросил конгресс увеличить ассигнования на нужды Пентагона на 52 миллиарда долларов.