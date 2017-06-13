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СМИ предсказали дальнейшее вмешательство РФ в выборы в США

19:45 13.06.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Следствие по делу о приписываемых России кибератаках на США получило новые доказательства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, действия так называемых российских хакеров затронули избирательные участки в почти четырех десятках штатов в ходе президентских выборов. Предполагается, что злоумышленники пытались внести изменения в данные избирателей.

Агентство заявляет, что администрация США была настолько обеспокоена масштабом вторжения, что связывалась по этом поводу с российской столицей по специальному каналу.

Отмечается, что киберпретупники не собирались срывать процесс выборов. Однако собранная ими информация может быть изучена спецслужбами РФ и использована при вмешательстве следующие выборы.

СШ ранее неоднократно обвиняли России во попытках повлиять на исход президентских выборов. Москва все заявление о приписываемых ей кибератаках опровергла, сделав акцент на бездоказательности заявлений американской стороны.
 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, СМИ в мире, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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13.06.2017, 22:09
полухохол

"И вновь продолжается бой...",конфронтация с амеро-европейскими "друзьями и партнерами" это НАВСЕГДА!"Русские хакеры" как и сбитие "малазийского Боинга" дело спецслужб США.Утруждать и далее, предъявлением каких-либо доказательств эти "ребята" НЕ БУДУТ,главное "прокукарекать",чем и занимаются "независимые"СМИ .Поэтому "яйцеголовым"в России "шевелится" необходимо.
13.06.2017, 21:16
Кубики рассыпали, взялись за разборку калейдоскопа

А что изменилось в результате такого вмешательства, кроме потраченных денег российских налогоплательщиков? Донбасс бросили, за Америку взялись.
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