СМИ предсказали дальнейшее вмешательство РФ в выборы в США

Следствие по делу о приписываемых России кибератаках на США получило новые доказательства. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, действия так называемых российских хакеров затронули избирательные участки в почти четырех десятках штатов в ходе президентских выборов. Предполагается, что злоумышленники пытались внести изменения в данные избирателей.

Агентство заявляет, что администрация США была настолько обеспокоена масштабом вторжения, что связывалась по этом поводу с российской столицей по специальному каналу.

Отмечается, что киберпретупники не собирались срывать процесс выборов. Однако собранная ими информация может быть изучена спецслужбами РФ и использована при вмешательстве следующие выборы.

СШ ранее неоднократно обвиняли России во попытках повлиять на исход президентских выборов. Москва все заявление о приписываемых ей кибератаках опровергла, сделав акцент на бездоказательности заявлений американской стороны.

