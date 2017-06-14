«В общении с иностранными лидерами нервная система Путина – просто фантастическая»

Обозреватель Sputnik дал отпор западной пропаганде

Визит Владимира Путина во Францию завершился в последних числах мая. Протокольные события получили широкое освещение в прессе, а вот скандал, затеянный президентом Франции Эммануэль Макрон, на пресс-конференции глав государств хотя и породил шумиху, но на наш взгляд, получил недостаточное внимание с точки зрения аналитики глубинных течений мировой политики.

Напомним, что в присутствии Владимира Путина Макрон, мягко говоря, нарушил дипломатический этикет, заявив, что российские СМИ Russia Today и Sputnik якобы распространяли клевету.

Мы обратились напрямую к известному обозревателю радио Sputnik Дмитрию Бабичу с просьбой прокомментировать инцидент и дать свое видение политической подоплеки события.

- Есть ли в словах Макрона хоть крупица правды?

- Вся ситуация вокруг обвинений Sputnik и RT – это нечто, постоянно повторяющееся в прессе, особенно лояльной Евросоюзу, и не подтвержденное ни документами, ни свидетельскими показаниями. Это аналог россказней о «вмешательстве» России в американские выборы. Предполагаете, что Sputnik и RT повлияли на избирателя? Ну так найдите хотя бы одного избирателя, который бы сказал, что он, послушав Sputnik, и RT изменил свое мнение.

- По первому вопросу я хотел бы получить более конкретный ответ.

-Претензии просто возмутительны: вот, например, говорят «обвинительным тоном», что в России СМИ должны были вести себя нейтрально по отношению к выборам. А у меня встречный вопрос: а с какой стати? Например, Клинтон сравнивала нынешнюю Россию с Третьим Рейхом, и понятно, что у нас это многих коробит.

Что касается Франции, то нельзя забывать, что 60% избирателей проголосовали за кандидатов, которые благожелательно относились к России. Три кандидата заявляли, что антироссийские санкции необходимо отменять, но победил тот, кто заявлял прямо противоположное и даже предполагал, что Путин с Трампом могут объединиться, чтобы «давить Европу». Ясно, что такой кандидат в России тоже вызывал у многих антипатию. Это естественно для любой страны и любого избирателя, но где тут вмешательство в выборы?

- Можно ли сказать, что российские представительства СМИ за рубежом находятся под жестким накатом даже не критики, а информационной войны?

-Обвинения пошли еще с осени прошлого года, а особенно усилились после победы Трампа на выборах. В Европе стали сильно бояться, что теперь проиграют системные кандидаты, например, Меркель. Во Франции народ и вовсе восстал против истеблишмента. Железно предполагалось, что от голлистов кандидатом пойдет Саркози, но на французских аналогах «праймериз» он проваливается. А Фийон положительно относится к России, и уже по этой причине невыгоден глобалистам.

Тогда выдвинули Жюппе, а это известный политик, но и он уступает Фийону. Вот тут началась истерическая кампания по двум направлениями: первое – якобы жена Фийона получала зарплату как-то неправильно, и «поэтому» сам Фийон – «коррумпирован». Второе направление – это обвинение Sputnik и RT в том, что они «вмешиваются» в ход выборов.



- Хорошо, обвинения беспочвенны. Но я хочу поднять другой аспект. А не нарушил ли Макрон дипломатический политес, причем на грани хамства, ведь в присутствии Путина, на пресс-конференции, Макрон не удержался от обвинений российских СМИ. Нашел время и место?!

- В общении с иностранными лидерами нервная система Путина – просто фантастическая. Например, он общался с Кэмероном, после того как Кэмерон несколько раз сравнил Путина с Гитлером. В Европе и США потребовали бы извинений, и только после этого согласились бы на встречу.

- А правильно ли сделал Путин, что не потребовал извинений?

-Если вы крутой, убежденный патриот, то, конечно, вы такое поведение нашего президента оцените со знаком минус. Но если вы за поиск компромиссов и за взаимодействие с Западом, то наверняка будете трактовать действия Путина как проявление великодушия. В нашей стране людей с такой позицией тоже немало.

- Другие лидеры мировых держав как поступают в таких случаях?

- Когда немецкие СМИ сравнили Эрдогана с Гитлером, Эрдоган ответил им тотальным бойкотом. Путин ведет себя более лояльно. Конечно, было видно, что Путин не согласен с Макроном, но не стал возражать, хотя бы потому, что Путин и не обязан знать, что вообще говорят российские СМИ. Так что реакция Путина была одним из возможных и правильных ходов.

Интервью подготовил Дионис Каптарь