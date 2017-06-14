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В Запорожье памятник Ленину превратили в казака

21:21 14.06.2017
Фото с сайта vv.com.ua
Фото с сайта vv.com.ua
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В селе Новоалексеевка в Запорожской области решили не сносить памятник Ленину в рамках реализации закона о декоммунизации, а переделать его.

Изваянию приделали казацкий чуб и усы, добавили шаровары, пистолет и саблю, а в руку «вложили» люльку. В результате памятник вождю мирового пролетариата превратился в монумент автору первой украинской конституции Пилипу Орлику. Именно таким его увидела местный учитель Юлия Луценко.

Переделка скульптуры длилась около полугода. Стоимость работ составила семь тысяч гривен. По словам главы администрации населенного пункта, это дешевле, чем снос памятника с применением специальной техники, сообщает издание «Вся власть».

Примеру Новоалексеевки последовал еще один населенный пункт – Лозоватка. Там памятник Ленину «загримировали» под болгарина Диянова. Открыли переделанный монумент к 155-летию переселения болгар в приазовские степи.

Так называемый закон о декоммунизации начал действовать на Украине два года назад. В соответствии с ним страна избавляется от «советского наследия» - переименовываются населенные пункты, улицы, демонтируются памятники. Некоторое время назад сообщалось о сносе памятника революционеру Георгию Котовскому в Одесской области.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, История СССР
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15.06.2017, 00:19
Гость: Уметь жить

Украинские крестьяне всегда отличались находчивостью. У каждого в сундуке по семь флагов, каждый лоялен действующей власти, но каждый сам себе на уме. Живут весело, плюют на власть, любят себя. И правильно делают. Сегодня Ленин, завтра Орлик, а послезавтра - Сталин. Все хорошие!
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