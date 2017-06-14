Жертвами пожара в лондонском небоскребе стали более 10 человек

В результате пожара в 27-этажном доме Grenfell Tower в Лондоне погибли 12 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В ходе происшествия пострадали около 80 человек. Все они доставлены в больницы британской столицы. Из них 18 человек находятся в критическом состоянии.

Пожарным удалось спасти из горящего небоскреба 65 человек. Однако в полиции считают, что из здания эвакуированы не все люди. Отмечается, что спасательная операция займет продолжительное время и будет сопряжена с рядом сложностей.

Пожар в небоскребе начался минувшей ночью. В борьбе с огнем задействованы примерно 200 пожарных и несколько десятков единиц техники.

Согласно имеющимся данным, возгорание началось на втором этаже здания и постепенно огонь охватил все этажи до самой крыши. По предварительной версии, причиной пожара мог стать взрыв бытовой техники.

