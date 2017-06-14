Порошенко высказался против прекращения военной операции в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко отказался останавливать боевые действия на юго-востоке страны.

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - цитирует его заявление пресс-служба.

Порошенко добавил, что поручил начать разработку законопроекта по реинтеграции Донбасса. Документ будет содержать ряд мер по возвращению региона под контроль Киева.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что на рассмотрение Верховной Рады будет внесен законопроект о прекращении военной операции. По словам одного из парламентариев, она не позволяет решать задачи, стоящие сегодня перед Киевом. Документ предусматривает начало нового этапа использования украинской армии.

Идею о прекращении операции накануне высказал секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, необходим переход к иному формату защиты страны.

