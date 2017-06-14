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Порошенко высказался против прекращения военной операции в Донбассе

19:45 14.06.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Президент Украины Петр Порошенко отказался останавливать боевые действия на юго-востоке страны.

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - цитирует его заявление пресс-служба.

Порошенко добавил, что поручил начать разработку законопроекта по реинтеграции Донбасса. Документ будет содержать ряд мер по возвращению региона под контроль Киева.

Ранее украинские СМИ сообщили о том, что на рассмотрение Верховной Рады будет внесен законопроект о прекращении военной операции. По словам одного из парламентариев, она не позволяет решать задачи, стоящие сегодня перед Киевом. Документ предусматривает начало нового этапа использования украинской армии.

Идею о прекращении операции накануне высказал секретарь СНБО Александр Турчинов. По его словам, необходим переход к иному формату защиты страны.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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15.06.2017, 02:35
Гость: Длинный нос

Взять Россию измором ОЧЕНЬ даже получится.
15.06.2017, 02:12
Гость: чем же заплатила Украина

за ассоциацию и безвиз? Крым, Донбасс, разваленная промышленность, 27 грн, за доллар и всё за счет пенсов, бюджетников и работяг.
15.06.2017, 01:26
Гость: там

да украинцы как дети-поверили в российскую байку а братстве дружбе и другой лабуде Практически распустили свои ВС-а кем воевать-и проморгали резкий рывок России на аннексию Крыма а потом -Донбасс и все что с этим связано Если так жалко простых украинцев то выход есть -отозвать своих отпускников -добровольцев и предоставить Украине самой решать свои вопросы Уверяю тебя -порядок и мирная жизнь на Добассе восстановится за считанные дни
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