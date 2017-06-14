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Украина продлила на месяц чрезвычайные меры из-за дефицита угля‍

15:17 14.06.2017
Фото с сайта all.biz
Фото с сайта all.biz
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В четвертый раз продлил режим чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине кабинет министров, сообщает 14 июня УНИАН.

Согласно сообщению, решение о продлении чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики еще на месяц было предложено премьер-министром Владимиром Гройсманом и принято единогласно на очередном заседании правительства. Таким образом, критическая ситуация в энергетике на Украине сохраняется уже пятый месяц.

Режим чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине был введен 17 февраля в связи с дефицитом угля антрацитовой группы, который перестал поставляться на территорию Украины из-за блокады Донбасса. Режим чрезвычайной ситуации продлевался каждый месяц: 16 марта, 12 апреля и 11 мая.

Напомним, блокада Донбасса была объявлена радикалами в начале 2017 года, требовавшими полного прекращения торгового сообщения между Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной. В марте Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявил о государственной блокаде Донбасса, запретив грузоперевозки из ДНР и ЛНР на Украину и обратно.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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14.06.2017, 18:59
Гость: Оруэлл

Видимо в мире уже поняли,что с территории 404 нужно брать предоплату.Чтобы не судиться потом(за свои же деньги)в стокгольмских арбитражах.Они же в долг у вас возьмут,а потом вас же объявят должниками.Поэтому все вменяемые страны никаким хохлообязательствам не верят.Только КЭШ или какой-нбудь ликвид.Например-Чернозём.
14.06.2017, 17:54
Гость: Олеся

А что за проблемы ?Скакуны ведь в свое время взялись закупать уголек аж в ЮАР !:)))
14.06.2017, 16:13
Гость: с Урала

Специально не буду ничего комментировать) А то нытьё начнётся, что мы только и ждём, когда ж они замёрзнут. Виноваты как всегда кто-то, но не они сами.
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