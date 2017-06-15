Турция закончила строительство стены на границе с САР

Турция достроила стену на границе с Сирией. Сооружение длинной в 700 километров еще предстоит оснастить системами освещения, сенсорами и камерами видеонаблюдения, сообщает издание Hurriуet.

Все это оборудование будет устанавливаться в рамках комплексной системы безопасности. Кроме того, турецкие пограничники будут контролировать границу с помощью дронов.

По словам турецкого министра обороны Фикри Ишика, стена призвана преградить путь в страну террористам. К таковым, в частности, Анкара относит членов Рабочей партии Курдистана, которая находится в Турции под запретом.

