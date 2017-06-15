Жителям стран ЕС разрешили не платить за роуминг

На территории Евросоюза начало действовать решение об отмене платы за роуминг, принятое в апреле.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Еврокомиссии. Ее председатель Жан-Клод Юнкер назвал событие историческим.

Отныне граждане стран ЕС при путешествиях по территории сообщества могут оплачивать мобильную связь и пользование интернетом по тарифам, установленным на родине. Однако постоянно пользоваться более дешевой сим-картой, приобретенной в другом государстве, в своей стране они не смогут.

По мнению экспертов, отмена роуминга на территории ЕС может обернуться подорожанием связи для приезжих из стран, не входящих в сообщество.

