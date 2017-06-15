]]> ]]>
Главная В мире Новости

Жителям стран ЕС разрешили не платить за роуминг

18:45 15.06.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

На территории Евросоюза начало действовать решение об отмене платы за роуминг, принятое в апреле.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Еврокомиссии. Ее председатель Жан-Клод Юнкер назвал событие историческим.

Отныне граждане стран ЕС при путешествиях по территории сообщества могут оплачивать мобильную связь и пользование интернетом по тарифам, установленным на родине. Однако постоянно пользоваться более дешевой сим-картой, приобретенной в другом государстве, в своей стране они не смогут.

По мнению экспертов, отмена роуминга на территории ЕС может обернуться подорожанием связи для приезжих из стран, не входящих в сообщество.
 

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.06.2017, 22:47
Гость: В Европе тепло

в вот твои внуки когда кончится газ и лес будут мёрзнуть.
15.06.2017, 22:44
Гость: такс

Не расстраивайтесь жителям России плату повысят
15.06.2017, 22:35
Гость: gvozd

разрешили бесплатные звонки по Европе напоследок.
--
бесплатного ничего нет.
просто запретили сотовым операторам наживаться на монопольном положении.
они тут же повысили плату за тарифы внутри стран.
единственно кто выиграл - спецслужбы.
я подозреваю, что ради них все и было затеяно.
раньше люди массово меняли симки когда путешествовали.
это затрудняло слежку.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.