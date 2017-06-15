Полиция Лондона не увидела связи между пожаром в небоскребе и терроризмом

Полиция столицы Великобритании считает, что связь между пожаром, произошедшим в высотном жилом доме, и терроризмом отсутствует. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Оснований для того, чтобы предполагать связь между возгорание Grenfell Tower и террористической деятельностью нет, заявил изданию представитель ведомства.

Пожар в лондонском небоскребе произошел в ночь на 14 июня. Предположительно очаг находился на втором этаже, однако огонь быстро распространился до самого верха.

Согласно последним данным, жертвами инцидента стали 17 человек. Пострадали около 80 человек, все они госпитализированы. Состояние 17 из них врачи оценивают как критическое, сообщает РИА Новости.

Жители Лондона начали сбор средств в помощь погорельцам. В настоящее время сумма пожертвований составляет примерно 700 тысяч фунтов стерлингов.

