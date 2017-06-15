]]> ]]>
Главная В мире Новости

Полиция Лондона не увидела связи между пожаром в небоскребе и терроризмом

19:45 15.06.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

Полиция столицы Великобритании считает, что связь между пожаром, произошедшим в высотном жилом доме, и терроризмом отсутствует. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Оснований для того, чтобы предполагать связь между возгорание Grenfell Tower и террористической деятельностью нет, заявил изданию представитель ведомства.

Пожар в лондонском небоскребе произошел в ночь на 14 июня. Предположительно очаг находился на втором этаже, однако огонь быстро распространился до самого верха.

Согласно последним данным, жертвами инцидента стали 17 человек. Пострадали около 80 человек, все они госпитализированы. Состояние 17 из них врачи оценивают как критическое, сообщает РИА Новости.

Жители Лондона начали сбор средств в помощь погорельцам. В настоящее время сумма пожертвований составляет примерно 700 тысяч фунтов стерлингов.
 

Темы: Великобритания, Лондон, Пожары и возгорания в мире, Правоохранительные органы в мире, Происшествия в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.