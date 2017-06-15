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Глава МВД Украины выступил за пересмотр статуса операции на Донбассе

18:00 15.06.2017
Фото с dialog.ua
Фото с dialog.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил пересмотреть статус операции, которую ВСУ ведут на Донбассе.

Он заявил, что термин «антитеррористическая операция» был использован, когда конфликт только начался. «Сейчас, когда речь идет о полномасштабной военной операции, которая идет, то очевидно нужно пересмотреть статус, но не пересмотреть суть», - цитирует министра РИА Новости.

Аваков также поддержал секретаря СНБО Александра Турчинова в том, что возможность применения украинской армии на Донбассе должна быть процессуально упорядочена. По его мнению, ни военным, ни спецслужбам не должно ставиться никаких «искусственных ограничений».

Ранее Турчинов высказался за прекращение операции на востоке Украины, а в Верховной раде заявили о готовности рассмотреть соответствующий законопроект. Однако президент страны Петр Порошенко отказался останавливать боевые действия. По его мнению, это сделает Украину беззащитной.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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15.06.2017, 20:46
Арсен

Вот такие есть армяне - патриоты Украины.
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