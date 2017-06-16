Их испортил миграционный вопрос...

Восточноевропейские страны бывшего соцлагеря на грани развода с ЕС

Руководство Европейского союза запустило «внутреннее расследование» сразу против трех стран, входящих в сообщество: Чехии, Польши и Венгрии. Еще недавно бывшие «народные» и «социалистические» республики были даже большими еврооптимистами, чем еэсовские старожилы, готовыми на все, лишь бы угодить Брюсселю. И вот – любовь прошла?

Еврокомиссия приняла решение провести в отношении Варшавы, Праги и Будапешта официальную проверку. Властям трех востоевропейских государств уже отправлены соответствующие предписания. Когда подтвердятся «подозрения» еврочиновников, Польше, Чехии и Венгрии грозят серьезные санкции ЕС. По большому счету, руководству восточноевропейских республик просто дали немного времени, чтобы раскаяться, явиться в Брюссель с повинной и сделать все, что им прикажут евробюрократы и представители «Старой Европы».

Так в чем же их обвиняют?

Формальной причиной конфликта в рядах европейского братства послужило саботирование восточноевропейцами решений Брюсселя о распределении по всему сообществу мигрантов из стран Африки и Азии, прибывающих в Грецию и Италию.

Методы «саботажа» каждая их стран выбрала свои.

Так, Польша, у руля которой некоторое время находились либералы, в сентябре 2015-го мигрантов принимать на своей территории согласилась. Однако спустя два месяца правые консерваторы «вынесли» либералов из всех органов власти, наголову разгромив их на выборах. Новые варшавские рулевые принимать на себя обязательства «старой власти» отказались, мотивировав свою позицию тем, что в Польше и так находится миллион беженцев с Украины.

Польские власти покривили душой, но лишь отчасти. Официально оформленных политических беженцев из «незалежной» на их территории – всего несколько десятков человек. Однако приют от разрухи на берегах Вислы действительно нашли около миллиона украинцев – кто-то по «карте поляка», кто-то – по рабочей визе, а кто-то – въехав, как турист, а потом нелегально оставшись трудиться.

На миграционную дискуссию у поляков «наложилось» недовольство официальной Варшавы своей ролью в европейском сообществе. В 90-е годы Польша чувствовала себя «бедным родственником за европейским столом». За четверть столетия она успела, выполняя брюссельские рекомендации, честно уничтожить доставшуюся ей в наследство от ПНР промышленность, переделать на натовский лад армию, набрать кредитов и дотаций. Скромные польские сантехники принесли комфорт и чистоту в тысячи немецких и британских домов. А самое главное – Вашингтон неоднократно давал понять всему миру, что именно Польша является его «любимой женой» в европейском «гареме».

Тем не менее, Париж и Берлин на равных разговаривать с Варшавой упорно не желали. А недавно - жестко проигнорировали ее интересы в вопросе газового сотрудничества с Россией, поддержав проект нового газопровода по дну Балтийского моря.

Польша, в свою очередь, совершила внешнеэкономический демарш, отказавшись закупать у Airbus вертолеты на 3,5 миллиарда долларов (данная сделка должна была частично компенсировать Парижу потери от сорванного США и НАТО контракта по «Мистралям»), после чего отношения между двумя европейскими странами и вовсе устремились к точке замерзания.

Эмманюэль Макрон, кстати, в плане ухудшения отношений с Варшавой умудрился переплюнуть даже своих предшественников. Еще не став президентом, в ходе предвыборной кампании самый популярный либерал Франции сделал из Польши «пугало», пообещав ей наперед, в случае своего избрания, санкции, если Варшава не научится уважать «правила и ценности ЕС».

Власти Германии же прямо говорят о возможности наказания Польши и всех других «нарушителей миграционной конвенции» рублем... вернее – евро. Путем лишения брюссельских дотаций. Соответствующий план на восьми страницах уже подготовило немецкое министерство экономики. Идея может прийтись по душе многим обитателям «Старой Европы» - ведь один из крупнейших доноров ЕС – Великобритания - Союз покидает, и теперь в его годовом бюджете может образоваться дыра примерно в 13 миллиардов евро, которую можно заткнуть, как раз сэкономив на странах бывшего соцлагеря.

Звучит это все угрожающе, однако официальная Варшава пока что пасовать перед старшими братьями и сестрами вроде бы не собирается.

Что же касается Венгрии, то она в вопросе отказа от приема мигрантов была из всех стран-членов ЕС наиболее последовательна. «Мигрантоприемная» затея официальному Будапешту не нравилась изначально. А дабы заручиться официальной поддержкой населения, венгерский премьер Виктор Орбан даже провел посвященный миграционным вопросам референдум, 98% участников которого однозначно высказались против расселения на берегах озера Балатон выходцев из Сирии, Афганистана, Сомали и Судана.

И теперь правительство Венгрии говорит от имени своего народа и сдавать позиции не собирается. Орбан прямо называл миграцию «троянским конем терроризма». И у него есть на то все основания – пока официальный Будапешт еще не успел установить жесткий пограничный режим, по дорогам Венгрии в Западную Европу прорвались радикалы, устроившие затем, в ноябре 2015-го, кровавые теракты во Франции.

Даже с теми, кто пытается подать официальное прошение о предоставлении убежища, в Венгрии никто миндальничать не собирается.

Незваные гости ожидают ответа от властей не в комфортабельных пансионатах и не дома у «волонтеров», а в огороженных колючей проволокой вагончиках на границе с балканскими странами.

Такой себе аккуратный намек на то, что в Венгрии рады далеко не всем. Политика Будапешта приносит свои плоды. Среди всех стран Евросоюза Венгрия занимает пока последнее место по количеству осевших на ее территории «беженцев».

12 мигрантов из стран Африки и Азии успела принять на своей территории Чехия, после чего Прага демонстративно хлопнула дверью у «беженцев» перед носом. Настроения среди чехов пока не настолько радикальны, как среди поляков и венгров, но и в Богемии к идеям Брюсселя по расселению мигрантов относятся все хуже и хуже.

Экс-президент и бывший премьер-министр Чехии Вацлав Клаус уже поспешил объявить ЕС «смертный приговор»: «Из всего этого исходит единственно возможный и одновременно единственно необходимый вывод: пришло время начать готовить выход нашей страны из Европейского союза. Это единственный путь, как сохранить и сберечь наше государство, которое мы унаследовали от наших предков и которое должны как самобытную идентичность передать будущим поколениям».

Большинство чехов, скорее всего, еще не разделяют на 100% взглядов Клауса на данную проблему, но если Брюссель не попытается сделать свою политику более гибкой, случится может всякое...

Что же касается Венгрии и Польши, то они, похоже, готовы идти до конца. Европейский союз в существующем формате их уже определенно не устраивает. И они либо будут добиваться его реформирования, либо в один прекрасный день, подобно Великобритании, могут поднять вопрос о выходе из его состава.

Правительство Венгрии уже запустило «Народные консультации — 2017», которые эксперты называют «антибрюссельской инициативой», способной привести к выходу страны из состава ЕС. Как сообщают СМИ, в Венгрии по почтовым ящикам распространяют анкеты с лозунгом «Остановим Брюссель», содержащие вопросы об отношении жителей страны к миграционной и экономической политике ЕС.

Эмоционально евроскептицизм для венгров сегодня весьма привлекателен, но и о плюсах Европейского союза забывать не стоит. В конечном итоге жители страны будут выбирать между перспективой жить по-соседству с колонией мигрантов и лишением возможности свободно ездить в Барселону, Берлин и Рим...

Польша в своем противостоянии с Брюсселем тоже уже зашла достаточно далеко. На днях варшавский министр иностранных дел Витольд Ващиковский прямо заявил: «Мы должны снова обдумать проект европейской интеграции. Возможно, в политической сфере он слишком амбициозный».

В переводе с дипломатического языка это означает: «Если что, мы не исключаем для себя возможности попрощаться с Евросоюзом».

Сочувствуют Польше, Чехии и Венгрии сегодня практически все восточноевропейские страны. Например, Словакия и Румыния, хоть и не выражают своего возмущения столь явно, но тоже совсем не в восторге от миграционных неолиберальных идей Берлина и Парижа.

Возможно, создание единого восточноевропейского фронта смогло бы помочь радикально трансформировать Европейский союз, но пока что бывшие страны соцлагеря еще слишком разобщены. И одна из причин тому – «российский вопрос».

Венгерское парламентское большинство весьма лояльно настроено по отношению к Москве и с огромной радостью отказалось бы от навязанной Брюсселем санкционной политики. Чехию же и Словакию раздирают противоречия по «восточному» вопросу (там во власти присутствует мощное русофобское лобби), в Польше же и в Румынии к России в принципе плохо относятся как власти, так и основные оппозиционные силы.

А ведь сумей Варшава и Бухарест преодолеть свои русофобские комплексы и, опираясь на соседей, они смогли бы перекроить европейское настоящее и избавиться от множества проблем.

Автор: Олег Полевой