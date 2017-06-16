На Украине арестовали предполагаемого соучастника убийства Вороненкова

На Украине задержан и отправлен под арест подозреваемый в причастности к убийству бывшего депутат Госдумы России Дениса Вороненкова.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Саган уточнила в своем Twitter, что подозреваемый арестован без права на залог.

В прокуратуре Киева, в свою очередь, отметили, что речь идет о 36-летнем жителе города Павлограда Днепропетровской области. Под стражу он помещен на 60 суток, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Надежду Максимец. По ее словам, мужчина проходит в качестве обвиняемого по другому уголовному делу – о серии насильственных преступлений с использованием огнестрельного оружия.

Украинское издание «Вести» называет имя подозреваемого – Ярослав Тарасенко. По словам его супруги Надежды Горянской, следствие считает, что он был в курсе планов исполнителя убийства – Павла Паршина. Сама она утверждает, что Тарасенко никогда не проявлял интерес к данному делу, хотя и был знаком с Паршиным.

Вороненков уехал на Украину в конце прошлого года и вскоре получил гражданство этой страны. Отъезд из России он объяснял политическими причинами, однако в СКР утверждали, что он таким образом скрывался от следствия. Экс-депутат был застрелен 23 мая в центре Киева. Охранник Вороненкова ранил убийцу, и тот впоследствии скончался в больнице.

