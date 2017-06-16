В США полиция выдала ордеры на арест охранников президента Турции

Американская полиция выдала ордеры на арест девяти сотрудников службы охраны турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которых обвиняют в избиении демонстрантов во время визита лидера Турции в Вашингтон в мае текущего года. Об этом сообщает "Российская газета".

Мы все видели насилие в отношении протестующих. Мы это терпеть не будем... Они должны приехать сюда, в США, и ответить на обвинения", - заявил шеф вашингтонской полиции Питер Ньюзэм. Помимо охранников, в розыск также объявлены три офицера турецкой полиции и еще два канадца.

Напомним, что стычка между охранниками Эрдогана и участниками акции протеста произошла у резиденции посла Турции в США, в результате которой пострадали девять человек. Сам турецкий президент лично наблюдал за происходящим.

За аресты охранников выступил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. "Обвинения в адрес 12 работников турецких служб безопасности посылают ясный сигнал, что США не потерпят людей, которые используют угрозы и насилие, чтобы задушить свободу слова и законное выражение политических взглядов", - приводит РИА Новости слова Тиллерсона, который также добавил, что "когда будет достигнут результат, мы определим, будут ли предприняты дополнительные шаги".

В свою очередь, турецкий президент выразил недовольство принимаемыми в США мерами. "Когда я находился в США, члены РПК и ФЕТО устроили акцию в 40-50 метрах от места, где я находился. А американская полиция ничего не предприняла. Если бы в Турции такое произошло, вы можете представить, что было бы? Вчера арестовали двух наших граждан, для 12 моих охранников они выпустили решение об аресте. Это что за закон? Если моя охрана не будет меня охранять, то зачем я везу ее в Америку?" - заявил Эрдоган, добавив, что Анкара будет бороться против решения американских властей "политическими и правовыми методами".