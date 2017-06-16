Трамп решил ужесточить политику в отношении Кубы

Президент США Дональд Трамп намерен отказаться от курса на потепление отношений с Кубой, выбранного его предшественником Бараком Обамой. Политика Вашингтона в отношении островного государства будет ужесточена.

«Я отменяю абсолютно одностороннее соглашение предыдущей администрации с Кубой», - цитирует «Интерфакс» выступление американского лидера в Майами. По его словам, он намерен сохранить действующее эмбарго, усилить ограничения в сфере туризма и перекрыть финансовые потоки из США на Кубу. При этом Трамп подчеркнул, что таким образом выполняет свои предвыборные обещания.

В то же время президент США заявил о желании вести переговоры с кубинскими властями. Он намерен потребовать от них освобождения политических заключенных, признания всех действующих в стране политических партий, проведения выборов с участием международных наблюдателей, а также выдачи лиц, скрывающихся от правосудия США.

Трамп уверяет, что политика Вашингтона состоит в том, чтобы добиться лучшего соглашения как для американского, так и для кубинского народов.

Восстановление отношений между США и Кубой началось в конце 2014 года. Тогда были восстановлены дипломатические связи, ослаблены некоторые санкции и возобновлено регулярное авиасообщение.

