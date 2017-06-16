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Трамп решил ужесточить политику в отношении Кубы

22:55 16.06.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
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Президент США Дональд Трамп намерен отказаться от курса на потепление отношений с Кубой, выбранного его предшественником Бараком Обамой. Политика Вашингтона в отношении островного государства будет ужесточена.

«Я отменяю абсолютно одностороннее соглашение предыдущей администрации с Кубой», - цитирует «Интерфакс» выступление американского лидера в Майами. По его словам, он намерен сохранить действующее эмбарго, усилить ограничения в сфере туризма и перекрыть финансовые потоки из США на Кубу. При этом Трамп подчеркнул, что таким образом выполняет свои предвыборные обещания.

В то же время президент США заявил о желании вести переговоры с кубинскими властями. Он намерен потребовать от них освобождения политических заключенных, признания всех действующих в стране политических партий, проведения выборов с участием международных наблюдателей, а также выдачи лиц, скрывающихся от правосудия США.

Трамп уверяет, что политика Вашингтона состоит в том, чтобы добиться лучшего соглашения как для американского, так и для кубинского народов.

Восстановление отношений между США и Кубой началось в конце 2014 года. Тогда были восстановлены дипломатические связи, ослаблены некоторые санкции и возобновлено регулярное авиасообщение.
 

Темы: Дональд Трамп, Куба, США, Международные отношения
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Комментарии читателей
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17.06.2017, 05:18
имел в виду Россию?

он сейчас имеет в виду то, что ему приказывают.
16.06.2017, 23:35
Остап

Фигня, Куба строит коммунизм, а за коммунизм в мире теперь Китай отвечает. А Китай Кубу защитит, чай. не совок?
16.06.2017, 23:26
1

Странно, вроде Куба не присоединяла Крым. Может он просто ошибся и имел в виду Россию?
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