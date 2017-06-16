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Число пропавших без вести во время пожара в Лондоне возросло до 70

20:35 16.06.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Количество пропавших без вести в результате пожара в лондонском жилом небоскребе Grenfell Tower достигло 70 человек. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что все эти люди погибли, хотя полиция это официально не подтверждает, отметил телеканал.

Ранее сообщалось о 17 жертвах инцидента. Некоторое время спустя число погибших возросло до 30. Кроме того, появилась информация о 40 пропавших без вести.

Пожар в высотном здании произошел в ночь на 14 июня. Согласно имеющимся данным, она начался на втором этаже и быстро распространился до самого верха. По одной из версий, к возгоранию привел взрыв бытовой техники. В настоящее время из 80 госпитализированных пострадавших в больницах остаются 24 человека. Половина из них находятся в тяжелом состоянии.
 

Темы: Великобритания, Лондон, Пожары и возгорания в мире, Происшествия в мире
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