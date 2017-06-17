Семь моряков с эсминца ВМС США пропали без вести

Семь моряков пропали без вести с эсминца ВМС США "Фицджеральд", получившего повреждения при столкновении с филлипинским контейнеровозом. Об этом сообщает газета "Асахи симбун" со ссылкой на Управление береговой охраны Японии.

Инцидент произошел сегодня ночью в 2 часа 25 минут по местному времени в 20 километрах к юго-востоку от мыса Иродзаки японского полуострова Идзу, пишет "Российская газета".

Власти Японии информируют об одном раненом на борту. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. С места происшествия члена экипажа эвакуировали на вертолете японские спасатели. Агентство Киодо в свою очередь сообщает о трех пострадавших.

По некоторой информации, американский эсминец "Фицджеральд" водоизмещением 8315 тонн и длиной 154 метра получил повреждения по правому борту чуть ниже и выше ватерлинии. Из-за имеющихся пробоин морская вода попала за борт, однако угроза затопления корабля отсутствует.

По сведениям американского командования, эсминец "Фицджеральд", несмотря на нанесенный ущерб, способен самостоятельно передвигаться.