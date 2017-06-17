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Семь моряков с эсминца ВМС США пропали без вести

11:57 17.06.2017
Фото с сайта politeka.net
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Семь моряков пропали без вести с эсминца ВМС США "Фицджеральд", получившего повреждения при столкновении с филлипинским контейнеровозом. Об этом сообщает газета "Асахи симбун" со ссылкой на Управление береговой охраны Японии.

Инцидент произошел сегодня ночью в 2 часа 25 минут по местному времени в 20 километрах к юго-востоку от мыса Иродзаки японского полуострова Идзу, пишет "Российская газета". 

Власти Японии информируют об одном раненом на борту. В настоящее время пострадавшему оказывается медицинская помощь. С места происшествия члена экипажа эвакуировали на вертолете японские спасатели. Агентство Киодо в свою очередь сообщает о трех пострадавших.

По некоторой информации, американский эсминец "Фицджеральд" водоизмещением 8315 тонн и длиной 154 метра получил повреждения по правому борту чуть ниже и выше ватерлинии. Из-за имеющихся пробоин морская вода попала за борт, однако угроза затопления корабля отсутствует.

По сведениям американского командования, эсминец "Фицджеральд", несмотря на нанесенный ущерб, способен самостоятельно передвигаться. 

Темы: США, Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
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17.06.2017, 16:55
P.S.

— Вы глубоко ошибаетесь. Запомните: более хищной империи, чем США, не было и нет. Она родилась как пиратское государство. Сколько они скальпов сняли! Сколько негров погубили. Каждого второго-третьего, которого везли из Африки, акулам скормили...
17.06.2017, 14:36
А

Как мне их жаль...
17.06.2017, 14:16
Матрос

Не надо американцам шастать у чужих берегов. И столкновений не будет
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