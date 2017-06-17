Украинцы в Европе: «Здравствуй, Россия…»

Главный шок самостийного «безвиза» — вдруг оказалось, что Европа переполнена русскими

Не прошло и недели, как тема безвизового режима исчерпала сама себя. Сдохла тихо и незаметно. Никто не думал, «шо так швыдко завянуть помидоры». Увы, но факт — к нынешним выходным патриотические паблики даже не заикаются о главном завоевании постмайданной Украины.

Чтобы сэкономить 35 евро на шенгенской визе, они разорвали собственную страну, пробили дно национальной экономики, потеряли Донбасс и Крым. Убиты десятки тысяч человек. Наконец Петр Порошенко открыл вожделенные двери в Европу.

Шоу состоялось на Закарпатской таможне, пропахшей биотуалетом, не чищеным со времени установки. Танцоры музыкальной академии Сержа Лифаря в веночках и шароварах вжарили гопака посреди киевского аэропорта «Борисполь». Первый гопак был в зоне регистрации рейсов, второй на взлетной полосе, перед отправлением самолета на Вену. Именно туда кондитер отправил соплеменников, чтобы слушать оперные арии.

Теперь вопрос — почему в сегодняшних украинских соцсетях нет радости? Отчего неблагодарные постят стеб типа: «Вышиванки, сало и лук в Венской опере запрещены»?

Свидомая киевлянка Марина Шевченко вернулась домой из Испании. Гарная жиночка тоже ходит в рубахе-вышиванке, расшитой маками. Яро ненавидит «русню», хотя свой фейсбук заполняет матюками на русском языке. Социальным психологам еще предстоит объяснить патологическую привязанность российской «демшизы» и украинских нацистов к самой грязной матерной ругани.

Вот последний пост пани Марины из Каталонии. Нецензурщину опускаем, оставляя отчаянный крик нежной украинской души, которую душит откровенная жаба:

«Нахожусь на юге Испании. Что сказать?

Море англичан, французов и орков.

Честно говоря, я в шоке. На 90% упал туризм из рашки, а они всё равно прут и прут, они заметны, они слышны…

Одно утешение — харч, хоть так снимаю стресс…»

Нетрудно догадаться, орками эта добрая женщина называет русских. Что самое обидное, их действительно море. Руссо туристо легко бросают 70 евро за срочный шенген, когда влом ждать обычную визу за полцены. Стандарт визовых услуг колеблется на уровне 3000−4500 рублей. Заплатив турфирме, россияне избавляют себя от необходимости лично посещать посольство, подавать заявку и стоять в очередях. То есть, реально плевать хотели на безвиз, причем прямо с Эйфелевой башни.

Еще одна небедная киевская девушка Галя рассказывает, как стебались над ней «путиноиды» прямо на Канарских островах. Как раз тогда украинский генпрокурор-алкоголик Юра Луценко возбудил уголовное дело против Иосифа Сталина и Лаврентия Берии: «У нас тут весь пляж интересуется, допрос Сталина и Берии по скайпу планируется или нет?»

Трудно жить на свете, если весь пляж забит ухмыляющимися русскими оккупантами. До отдыха на Канарах девушка вояжировала по Голландии. Цитируем дословно:

«Три фишки Амстердама — тюльпаны, Рембрандт и вкуснейшая селёдка. С тюльпанами, разумеется, селфи, возле Рембрандта — школьный урок (учитель и ученики сидят в музее на полу). А с селёдкой засняли русские туристы. Их тут очень много, кстати…»

Селфиться у цветов и музейных картин можно самой. Когда в руках бутерброд с селедкой, пришлось просить прохожих. Сфоткали Галю первые попавшиеся питерцы. На следующий день путешественница продолжает характерный рассказ, слово в слово повторяя поразивший факт: «Российская выставка — из собрания Романовых: нам рекомендовали ее в Малаге, а теперь увидели в Амстердаме. Да, русских в Амстердаме очень много, и продавщицы бутербродов с селёдкой говорят: «Приятного аппетита»…

Маленькая, но издевательская подробность гибридной войны. Безвизовые «дикие танцы» международного аэропорта «Борисполь» проходили прямо под огромным рекламным баннером, опять-таки написанным по-русски: «Хочешь узнать, что такое настоящая роскошь?».

Сельский гопак на таком фоне выглядел по меньшей мере странно. Патриоты возмутились, хотели жечь шины и отправлять в АТО гендиректора аэропорта. Когда правительственная делегация улетала из «Борисполя» в Казахстан, баннер уже сняли.

Астана проводит выставку «Экспо-2017». Все участники презентуют инновационные проекты в сфере зеленых технологий, передовые технические разработки, новинки альтернативной энергетики. Великие укры привезли на престижную международную выставку 40-метровое полотенце-«рушник» ручной работы, вышитый петухами. Уверяют, рушник наверняка попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Казалось бы, еще в прошлое воскресенье гремело радостное «Гей, наливайте повнії чари, Щоб через вінця лилося, Щоб наша доля нас не цуралась, Щоб краще в світі жилося». То есть, революция гыдности обеспечила возможность свободно валить из страны — и теперь заживем, попьем «фантастический кофе Братиславы».

Воплощение мечты закончилось жестоким самогонным похмельем. Доля по-прежнему «цурается». Оказалось, 80% выехавших обладателей биометрических паспортов составляют «бляхари» — украинские владельцы подержанных авто с польскими или литовскими номерами. Хитрые хлопцы подобным образом обдуривают «ридну неньку». Надо каждую неделю пересекать кордон, чтобы не отобрали нерастаможенную машину.

Парадоксальный эффект безвиза, по словам пана Порошенко, «окончательного разрыва российско-украинских отношений». Рванув на Запад, украинцы лицом к лицу столкнулись со вполне обеспеченной, вымытой Россией. По сути, Петр Алексеевич показал им огромную массу вполне обеспеченных, довольных жизнью россиян. И «клятые москали» зачастую круче, чем скаредные европейцы.

Никто не кусает локти от зависти, что каждый украинский «турыст» может послушать арию в Вене. Для информации, нормальный билет в Венскую оперу стоит в пределах 250 евро. Туризм — развлечение богатого и стабильного общества. Но даже по официальным данным, абсолютное большинство киевлян, оформивших биометрический паспорт, сидят на государственных субсидиях за коммуналку. Получается, эти явно неплатежеспособные громадяне собрались в путешествие по театрам Европы?

Бюджета на субсидии Украине уже не хватило: неимущих оказалось больше, чем предполагали в правительстве. Очень интересен вопрос, каким образом миллионы украинских субсидиантов собираются пересекать границу, где надо доказать наличие средств. Говорят, тамошние банки вовсю торгуют липовыми справками об остатке на счёте, якобы достаточном для пребывания в ЕС. Тем временем по украинским мегаполисам пополз тревожный слух — до конца года власти готовятся снять субсидии со всех, кто воспользовался безвизом для евро-прогулок.

В Киеве третий месяц нет горячей воды. Без горячего водоснабжения семь районов из десяти! Другие города давно забыли об этом извращении. Например, во Львове вообще хронический мусорных коллапс, крысы бегают по улицам посреди дня. Только избалованная колыбель Майдана привыкла хотя бы изредка что-то мыть. Теперь выяснилось, у жителей евростолицы серьезная задолженность перед теплоэлектросетями. Улетели замечательным лоукостом в Варшаву и забыли заплатить. На подъездах висят объявления: срочно погасите долги! Иначе не включим.

На днях жители Дарницы — крупнейшего района киевского левобережья — перекрыли дорогу с требованиями света и воды. Блокированным оказалось стратегическое Харьковское шоссе. Люди решились на протест из-за того, что у них давно отсутствует электроснабжение и вообще перекрыт централизованный водопровод. Полторы сотни митингующих ходили туда-сюда по пешеходному переходу и расположенным неподалеку трамвайным путям. Кличко обещал «помочь». Пока дали только свет. На стене дома нехорошая надпись аэрозольной краской «Прощай, немытая Украина».

Киевлянин Николай Спиридонов призывает земляков готовиться к скорой коммунальной катастрофе. Итак, примерно у 70% горожан нет горячей воды. Население в бешеном темпе устанавливает бойлеры.

— Хочу развеять надежды: половина киевских домов ещё советской постройки, со старыми электросетями. На всеобщее пользование бойлерами наши сети не рассчитаны, — утверждает пессимист Спиридонов. — Соответственно, если все купят бойлеры, то будут сидеть не только без воды, но и без света. Кабель гарантированно сгорит. Останется только собрать чемоданы в темноте.

Сегодняшняя украинская статистика, даже максимально зачищенная, превращается в сплошную зраду. По сравнению с 2013-м, когда правила «кровавая банда Януковича», трафик «турыстов» в Европу снизился без малого в три раза. О скором банкротстве предупреждает популярный национальный автоперевозчик — львовская транспортная компания «Аккорд». Галичане вынуждены массово сокращать дешевые автобусные туры в ЕС. «Не треба, тому що у людей грошей нема!..»

Крупнейшие медиа как по команде наглухо закрыли любое обсуждение безвиза. Прошла информация, что в администрации Порошенко принято решение «качать» информационное поле в сторону «принятия закона о завершении АТО». Европейский миф рухнул, и это Путин виноват. Вместо парижских круасанов украинцам готовят большую войну.

Возможно, простое совпадение, но в самом начале Харьковского шоссе ни с того, ни сего рухнули огромные бетонные буквы с надписью «Місто-герой КИїВ». Знамение на подступах к столице не помешало известному депутату Верховной Рады, одному из основателей карательных батальонов Игорю Мосийчуку громко поддержать военную истерию секретаря СНБО «кровавого пастора» Александра Турчинова.

- Лучше поздно, чем никогда. Нынешняя инициатива Турчинова и то, о чем в последнее время говорит президент Петр Порошенко, должна аккумулироваться в законопроект… Как только это будет сделано, через 2−3 месяца будут освобождены оккупированные территории. Никаких так называемых сепаратистов там нет — их всех уже выбили за эти три года. На Донбассе только оккупанты и коллаборационисты… Мы освободим весь Донбасс и Крым, помогая порабощенным Москвой народам, разрушим Россию и будем строить самостоятельное украинское государство от Карпатских гор до Кавказа, — обещает герой-Мосийчук.