Антироссийские санкции ссорят США с Европой

Очередной пакет антироссийских санкций сводится к банальному лоббированию коммерческих интересов Вашингтона

Глава немецкого министерства иностранных дел Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Криастиан Керн жестко осудили очередной пакет антироссийских санкций, принятый американским парламентом.

Согласно информации ТАСС, высокопоставленные европейские чиновники сделали совместное заявление, в котором прямо указали на то, что новые ограничительные меры со стороны США не соответствуют нормам международного права, мешают урегулированию кризиса на Украине, да еще и подрывают энергетическую безопасность Европы.

Министр и канцлер прямо обвинили американские власти в незаконном использовании тяжелой политической артиллерии для продвижения банальных коммерческих интересов:

«Для нас неприемлема угроза применения против европейских компаний, которые участвуют в расширении европейской системы снабжения энергоресурсами, противоречащих международному праву экстерриториальных санкций. Американский законопроект открыто описывает, о чем, собственно, идет речь - о продаже американского сжиженного газа и вытеснении российских поставок природного газа с европейского рынка. Целью является обеспечение рабочих мест в газовой и нефтяной промышленности США».

Габриэль и Керн указали Вашингтону на то, что санкции для реализации экономических интересов применять нельзя. И намекнули: подобный подход может негативно сказаться на состоянии американо-европейских отношений.

Чуть позже официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель полностью разделяет позицию своего австрийского коллеги и главы немецкого МИД.

С более мягким, но тоже антиамериканским по своей сути заявлением выступили власти Франции, указавшие Вашингтону на то, что США обязаны координировать свои санкции с европейскими ради «единства союзников».

Гнев европейских политиков и чиновников понятен. С точки зрения здравой политической логики никакого внятного объяснения у того, чем занимаются американские власти, нет.

Принятый парламентом США документ обязывает Белый дом ввести 180 дней спустя санкции против всех, кого связывают финансовые отношения с российской «оборонкой» и спецслужбами, а также – против структур, поддерживающих Сирию.

Но это еще для европейцев не так важно. Основной акцент в американских санкциях сделан на борьбе с российским углеводородным бизнесом, в первую очередь – на противодействии торговле газом с Европой и строительству «Северного потока-2». Американцы грозят ограничительными мерами всем тем, что окажет любую поддержку «Nord Stream 2», если речь идет об объектах помощи стоимостью более 1 миллиона долларов.

Также отвечать перед американским государством должны будут все те, кто вкладывает средства в добычу нефти на территории России. «Нарушителям» запретов грозит лишение американских лицензий, отказ в американских кредитах и прекращение поддержки со стороны Экспортно-импортного банка США.

Свои странные меры американские чиновники объясняют заботой о европейском благе – мол, это поможет братьям по другую сторону Атлантики либерализовать и диверсифицировать свои энергетические рынки.

Звучит это как неумелая наглая ложь. Понятно, что европейцы всегда могут сами разобраться с тем, как им «либерализовать» собственный рынок. Просто Штатам некуда девать свой дорогой сжиженный газ. Блокирование же российских газовых проектов не оставит европейцам другого выбора, как оплачивать из своего кармана развитие американской экономики.

Только Вашингтон, правда, опоздал. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, выступая на брифинге в рамках конференции «Перспективы энергетического сотрудничества Россия — ЕС: газовый аспект» успокоил европейскую общественность, заявив, что компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall уже успели оказать «Северному поток-2» всю необходимую поддержку и поэтому под санкции, соответственно, не попадут. Речь идет о сумме более миллиарда долларов США. Правда, по перспективным энергетическим проектам американские ограничительные меры вполне могут ударить.

Европейцы уже не скрывают своего раздражения происходящим. Брюссель, Париж и Берлин все еще вынуждены поддерживать киевский режим, однако он все время подставляет своих «партнеров». Репрессии против национальных меньшинств и героизацию нацизма, возмущающую не только Россию, но и Польшу, скрывать все сложнее.

В ООН презентовали доклад, в котором украинская сторона конфликта в Донбассе прямо обвиняется в убийствах, пытках и похищениях людей. Киевские чиновники регулярно обещают украинцам скорое членство в ЕС, после чего европейские лидеры вынуждены одергивать «питомцев» и успокаивать свой электорат, говоря о том, что перспектив членства в Евросоюзе у Украины нет.

И все это на фоне того, что санкционный конфликт с РФ уже обошелся европейским странам, по оценкам их экспертов, в 40 миллиардов евро и 900 тысяч рабочих мест (по оценкам нашей стороны – еще дороже). Российские санкции загнали сельское хозяйство некоторых государств-членов ЕС в состояние жесточайшего кризиса.

Понятно, что после таких потерь попытка США перевалить на плечи партнеров еще и свои торговые проблемы выглядит как издевательство. И теперь главный вопрос заключается в том, хватит ли у Вашингтона сил в очередной раз сломать об колено европейцев вместе с их интересами, или нет.

Время – покажет. Ну а мы получили лишение подтверждение тому, что полагаться на какое-либо сотрудничество с Западом – это всегда не очень хорошая идея.