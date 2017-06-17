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Протесты в Лондоне: люди требуют правды о жертвах пожара в Grenfell Tower

11:18 17.06.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
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В Лондоне сотни человек вышли на акцию протеста после пожара в высотном доме. Марш по городским улицам закончился попыткой штурма здания окружного совета.

Протестующие требовали обнародовать информацию о том, сколько человек погибло во время пожара в башне Grenfell Tower. Люди уверены, что власти намеренно не раскрывают истинный масштаб случившегося. Sky News сообщил, что жертв уже 70. У полиции цифра в два раза меньше, сообщают "Вести".

Основные претензии горожан — к правительству и лично к Терезе Мэй. В четверг, 15 июня, она посетила место пожара, но не нашла времени пообщаться с погорельцами. 16 июня Мэй попыталась реабилитироваться и навестила пострадавших в госпитале. А позже заявила, что из специального фонда бывшим жителям высотки выделят 5 миллионов фунтов.

"Мы обеспечиваем поддержку для людей, — отметила она. — Это означает, что деньги должны быть доступны. Я только что слышала просьбу – следить за тем, чтобы деньги доходили до адресата. Это реальная проблема, поскольку правительство действительно делает деньги доступными. Но я хочу, чтобы люди действительно получали их в руки и могли пойти и купить что им нужно".

Также Мэй пообещала, что всех, кто остался без крыши над головой, переселят в течение трех недель. При этом власти постараются, чтобы новое жилье пострадавшие получили в этом же районе — это тоже было одним из требований акции. Погорельцам выделили более шести миллионов долларов.

Пожар в высотном здании произошел в ночь на 14 июня. Согласно имеющимся данным, она начался на втором этаже и быстро распространился до самого верха. По одной из версий, к возгоранию привел взрыв бытовой техники.

Темы: Великобритания, Пожары и возгорания в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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17.06.2017, 14:46
Экий ты мудрый!

А когда в Москве гостиница "Россия" горела в 1977 году, то это было в чьих интересах? Это сколько зайцев убили?
17.06.2017, 14:26
И

тех кто потерял голову под крышей тоже
17.06.2017, 13:42
ybr

голосовать надо лучше: тереза мэй с ума сходит как бы Россию. ослабить, до погорельцев ли ей???! Нет конечно!!!!
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