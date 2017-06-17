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Секретная операция: Российские военные в зоне особого риска в Сирии

13:07 17.06.2017
Изображение с сайта inosmi.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Российские военные продолжают проводить операции в зонах особого риска в Сирии. На этот раз офицеры направились на юг САР, практически полностью занятый террористами.

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) продолжают доставлять гуманитарную помощь в недавно освобожденные либо находящиеся в непосредственной близости от боевиков районы, говорится в репортаже «Русской Весны».

Гуманитарная колонна ЦПВС с двумя с половиной тоннами продовольствия при поддержке подразделений военной полиции и беспилотной авиации совершила 100-километровый бросок на юг Сирии, практически полностью занятый террористами. Местом назначения в этот раз стал населенный пункт Карфа.

Учитывая возможные последствия утечки информации, проведение гуманитарной акции планировалось в строжайшем секрете, никто, кроме руководителей акции, не знал маршрут следования и название конечного пункта.

Помимо раздачи гуманитарной помощи с местными органами самоуправления был заключен договор о постоянном сотрудничестве. Представители администрации сообщили, что для противостояния бандгруппам, действующим в провинции, в населенном пункте создан отряд самообороны.

Темы: Россия, Борьба с терроризмом в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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17.06.2017, 16:03
Гость: Остап

Бармалеи КМ не читают, так что всё в порядке.
17.06.2017, 15:55
Гость: demos

полный бред, посылать наших парней, чтобы доставить 2,5 тонны груза каким то арабам за 100 км. Жизнь русских ни во что не ценится.
17.06.2017, 13:51
Гость: ВВВ

Какая же она секретная. если в Км об этом знают.
Все комментарии (4)
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