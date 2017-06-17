Секретная операция: Российские военные в зоне особого риска в Сирии
Российские военные продолжают проводить операции в зонах особого риска в Сирии. На этот раз офицеры направились на юг САР, практически полностью занятый террористами.
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС) продолжают доставлять гуманитарную помощь в недавно освобожденные либо находящиеся в непосредственной близости от боевиков районы, говорится в репортаже «Русской Весны».
Гуманитарная колонна ЦПВС с двумя с половиной тоннами продовольствия при поддержке подразделений военной полиции и беспилотной авиации совершила 100-километровый бросок на юг Сирии, практически полностью занятый террористами. Местом назначения в этот раз стал населенный пункт Карфа.
Учитывая возможные последствия утечки информации, проведение гуманитарной акции планировалось в строжайшем секрете, никто, кроме руководителей акции, не знал маршрут следования и название конечного пункта.
Помимо раздачи гуманитарной помощи с местными органами самоуправления был заключен договор о постоянном сотрудничестве. Представители администрации сообщили, что для противостояния бандгруппам, действующим в провинции, в населенном пункте создан отряд самообороны.