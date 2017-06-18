Сотни турецких военных пострадали от некачественной пищи
Фото с сайта wikimedia.org
В турецком городе Маниса госпитализирован 731 военнослужащий. Причиной тому стало тяжелое пищевое отравление за ужином, сообщает издание Hurriyet.
Все пострадавшие жаловались на тошноту, рвоту и головокружение. В настоящее время, по словам медиков, угрозы для жизни военнослужащих нет.
Образцы пищи, которая накануне была доставлена в часть, отправлена на экспертизу. Более двух десятков сотрудников компании-поставщика арестованы.
Подобные случаи уже не первый раз происходят в Манисе. В частности, в мае в результате пищевого отравления пострадали более тысячи военных. Один из них скончался.