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Сотни турецких военных пострадали от некачественной пищи

22:07 18.06.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В турецком городе Маниса госпитализирован 731 военнослужащий. Причиной тому стало тяжелое пищевое отравление за ужином, сообщает издание Hurriyet.

Все пострадавшие жаловались на тошноту, рвоту и головокружение. В настоящее время, по словам медиков, угрозы для жизни военнослужащих нет.

Образцы пищи, которая накануне была доставлена в часть, отправлена на экспертизу. Более двух десятков сотрудников компании-поставщика арестованы.

Подобные случаи уже не первый раз происходят в Манисе. В частности, в мае в результате пищевого отравления пострадали более тысячи военных. Один из них скончался.
 

Темы: Турция, Армии иностранных государств, Происшествия в армии, Происшествия в мире
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