Сотни турецких военных пострадали от некачественной пищи

В турецком городе Маниса госпитализирован 731 военнослужащий. Причиной тому стало тяжелое пищевое отравление за ужином, сообщает издание Hurriyet.

Все пострадавшие жаловались на тошноту, рвоту и головокружение. В настоящее время, по словам медиков, угрозы для жизни военнослужащих нет.

Образцы пищи, которая накануне была доставлена в часть, отправлена на экспертизу. Более двух десятков сотрудников компании-поставщика арестованы.

Подобные случаи уже не первый раз происходят в Манисе. В частности, в мае в результате пищевого отравления пострадали более тысячи военных. Один из них скончался.

