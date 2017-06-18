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На Украине возбудили дело об экспорте угля из Донбасса

10:22 18.06.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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На Украине возбудили уголовное дело по факту вывоза угля, добытого на неподконтрольных киевским властям территориях Донбасса. Об этом в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган.

"Под руководством Сергея Курченко служебные и другие лица ряда субъектов хозяйствования на территории Луганской и Донецкой областей закупают незаконно добытый антрацит, на захваченных ДНР и ЛНР шахтах и рудниках", - цитирует Сарган "РГ".

По ее словам, уголь вывозится в Россию, где в дальнейшем его реализуют, в том числе и в другие страны. Таким образом, в действиях Курченко и других лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК Украины "финансирование терроризма", отметила пресс-секретарь генпрокурора.

Украинский бизнесмен Курченко объявлен в розыск прокуратурой Украины.

Ранее украинские радикалы заблокировали поставки угля из Донбасса, что привело к введению в стране чрезвычайных мер в энергетике с 17 февраля. В связи с этим десятки предприятий украинской юрисдикции в ДНР и ЛНР перешли под внешнее управление. 15 марта Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду неподконтрольных территорий.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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18.06.2017, 14:06
За Курченко стоят большие дяди

Закон для всех один. Странно, почему Россия не возбуждает дело.
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