При наезде фургона на пешеходов в Лондоне погиб человек

В результате наезда фургона на людей в северной части Лондона 18 июня погиб один человек. Об этом сообщила полиция Лондона в своем Twitter.

Десять человек получили ранения, восемь из них были госпитализированы, двоим помощь была оказана на месте. Также полиция опровергла появившиеся ранее данные о ножевых ранениях у посетителей мечети Финсбери Парк, в которых врезался автомобиль.

Глава Совета мусульман Великобритании Харун Рашид Хан написал в "Твиттере", что водитель преднамеренно наехал на людей, которые выходили из мечети после вечерней молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан. Он также сообщил, что наезд произошел не возле самой мечети, а рядом с мусульманским центром социальной помощи, в нескольких десятках метров от мечети.

Сообщается, что арестован 48-летний водитель фургона. Улицу в районе места происшествия перекрыла полиция, прибыли машины скорой помощи. В небе над Финсбери-парк летает вертолет.

В качестве меры предосторожности на место были сразу же направлены вооруженные полицейские.

Премьер-министр Тереза Мэй уже выразила соболезнования пострадавшим и добавила, что «все ее мысли» сейчас «рядом с теми», кто пострадал, их близкими, а также аварийными службами, которые в данный момент работают на месте.