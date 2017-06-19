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При наезде фургона на пешеходов в Лондоне погиб человек

11:38 19.06.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В результате наезда фургона на людей в северной части Лондона 18 июня погиб один человек. Об этом сообщила полиция Лондона в своем Twitter.

Десять человек получили ранения, восемь из них были госпитализированы, двоим помощь была оказана на месте. Также полиция опровергла появившиеся ранее данные о ножевых ранениях у посетителей мечети Финсбери Парк, в которых врезался автомобиль.

Глава Совета мусульман Великобритании Харун Рашид Хан написал в "Твиттере", что водитель преднамеренно наехал на людей, которые выходили из мечети после вечерней молитвы в священный для мусульман месяц Рамадан. Он также сообщил, что наезд произошел не возле самой мечети, а рядом с мусульманским центром социальной помощи, в нескольких десятках метров от мечети.

Сообщается, что арестован 48-летний водитель фургона. Улицу в районе места происшествия перекрыла полиция, прибыли машины скорой помощи. В небе над Финсбери-парк летает вертолет.

В качестве меры предосторожности на место были сразу же направлены вооруженные полицейские.

Премьер-министр Тереза Мэй уже выразила соболезнования пострадавшим и добавила, что «все ее мысли» сейчас «рядом с теми», кто пострадал, их близкими, а также аварийными службами, которые в данный момент работают на месте.

Темы: Великобритания, Лондон, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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19.06.2017, 12:35
Гость: mesozoic_2

А как сразу все засуетились... Мэй тут же выступила, срочно созвали совещание экспертов... мусульман давят в Лондоне, союзников давят! Кем же мы будем заменять белых?
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Боятся любого прецедента, как и в Москве. Во Франции видео в сеть выложили, как мусульмане бьют в лицо француженку в метро, просто так, случайную прохожую, и ничего им не было за это, а в фэйсбуке во Франции скажешь что-то не то про мусульман - загребут тут же. В Германии та же политика, мигрантов в полиции отмазывают.
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Кто может объяснить, а вот кому это нужно и зачем? Такое только с самого верха могут приказать.
19.06.2017, 11:44
Гость: Изя

"Глава Совета мусульман Великобритании Харун Рашид Хан написал в "Твиттере", что водитель преднамеренно наехал на людей" - Да что вы говорите... когда аллахакбары давили людей в том же Лондоне - это было хорошо, а муслимов давить нельзя? Чему-чему, а лицемерию "коллективная западная цивилизация" муслимов научила сполна. Хлебайте теперь полной ложкой, не обляпайтесь, дорогие наши "партнеры".
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