]]> ]]>
Главная В мире Новости

Партия Макрона получила абсолютное большинство в парламенте Франции‍

10:28 19.06.2017
Фото с сайта rfi.fr
Фото с сайта rfi.fr
Материалы по теме:

Во Франции подведены итоговые результаты выборов депутатов национального собрания страны, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что в 341 округе победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!». Таким образом, партия Макрона получила абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.

Правоцентристская партия «Республиканцы» получила 113 депутатских мандатов, кандидаты союзной партии MoDem («Демократическое движение») получили 40 мандатов, Социалистическая партия — 29, правоцентристский «Союз демократов и независимых» — 17, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 8.

Темы: Франция, Общественно-политическая жизнь за рубежом
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.06.2017, 14:30
Гость: ...

Да. С Ле Пен облом. Деньги на ветер...
19.06.2017, 14:21
Гость: Dural

Французский Порошенко. У него будет много советчиков. Посмотрим на рейтинг через год.
19.06.2017, 12:15
Гость: алексей

нацисты с коммунистами часто обьединялись, ничего хорошего из этого не выходило
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.