Партия Макрона получила абсолютное большинство в парламенте Франции‍

Во Франции подведены итоговые результаты выборов депутатов национального собрания страны, сообщает Le Parisien.

Отмечается, что в 341 округе победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!». Таким образом, партия Макрона получила абсолютное большинство в нижней палате, для которого требовалось 289 мандатов.

Правоцентристская партия «Республиканцы» получила 113 депутатских мандатов, кандидаты союзной партии MoDem («Демократическое движение») получили 40 мандатов, Социалистическая партия — 29, правоцентристский «Союз демократов и независимых» — 17, «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона — 17, Коммунистическая партия Франции — 10, «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 8.