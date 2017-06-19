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Евросоюз на год продлил санкции против Крыма

13:13 19.06.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Главы МИД стран — членов Евросоюза без обсуждения на год продлили санкции против Крыма и Севастополя. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает ТАСС.

"Ограничительные меры против Крыма и Севастополя продлены до 23 июня 2018 года", - говорится в заявлении пресс-службы.

Санкции в отношении Крыма и Севастополя продлены на год без обсуждения; более того, заявление Совета ЕС было опубликовано еще до того, как министры всех 28 стран ЕС прибыли на встречу. Соответствующее политическое решение было согласовано 6 июня на встрече послов 28 стран ЕС в Брюсселе. Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, за исключением экстренных ситуаций.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма.

Темы: Крым, Экономические санкции и эмбарго, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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19.06.2017, 14:47
Гость: Anton

Продлили, это хорошо.Могли увеличить.
19.06.2017, 14:38
Гость: Севастополь

был при УССР городом республиканского подчинения, сейчас это город федерального значения, подчиняющийся непосредственно Москве. Т.е. согласно правовому статусу он к Республике Крым не относится.
19.06.2017, 14:35
Гость: На четверть хохол

России следует продлить БЕССРОЧНО ограничительные меры в отношении этих невменяемых стран ЕС и отменить меры значительно позже - после рано или поздно неминуемого снятия евросанкций. Буквально пару минут назад разговаривал с председателем сельскохозяйстенного производственного кооператива в нашей области, то он РАД этим санкциям, его хозяйство за 3 года стало рентабельным, получает неплохую прибыль, и он собирается строить новые современные корпуса-коровники, уже готова документация и подрядчик приступает к работам. Так держать! Спасибо "евродебилам" за их старческий маразм!
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