«О брексите от простого гражданина Великобритании. ЕС ничего не дает Англии»

Выход Великобритании из ЕС потряс весь мир, а не только Европу. Причины такого решения англичан вовсе не эмоциональные, хотя слишком часто всё сводят к страху перед иммиграцией и т.п..

О причинах мало говорят «большие» СМИ, отчасти потому, что в Англии они принадлежат сторонникам ЕС, но в Интернете «брексисты» не стесняются.

Вот пример, один из многих - просто длинный пост от простого, политически активного англичанина (прошу прощения за качество перевода; названия фирм, неизвестных у нас – оставил на английском):

«Бифф Клинт Аллен о выходе Великобритании.

Дамы и господа: прочитайте это, чтобы вы поняли, почему Великобритания не имела другого выхода, кроме как покинуть ЕС.

Может быть, это просветит вас: ЕС убивает Великобританию.... она вовремя едва выбралась из этой Интернационалистской кабалы...

Компания Кэдбери перевезла свой завод в Польшу в 2011 году, получив для этого грант ЕС. Завод Форд Транзит переехал в Турцию в 2013 - с грантом ЕС. Ягуар Ленд Ровер недавно договорился о строительстве нового завода в Словакии на грант ЕС, а принадлежит он Тата (индийская компания – КМ), той же компании, которая разгромила наше сталелитейное производство и опустошила пенсионные фонды его работников. Пежо закрыл завод Райтон (группы Rootes) и перенес производство в Словакию - на грант ЕС. Новые боевые машины британской армии "Аякс" будут производиться в Испании с использованием шведской стали - по требованию ЕС - для поддержки рабочих мест в Испании (а не в Уэльсе) – опять-таки на грант ЕС.

Дайсон уехала в Малайзию, с кредитом от ЕС. Crown Closures, Борнмут (ранее METALBOX) уехал в Польшу с грантом ЕС, трудоустроив 1,200 рабочих. M&S manufacturing ушло слишком далеко на восток - с кредитом ЕС. Железнодорожных моделек Хорнби нет. На самом деле все игрушки и модели сейчас уехали из Великобритании вместе с патентами - и все на гранты ЕС.

Жиллетт ушли в Восточную Европу с грантом ЕС. Тексас Инструментс Гринке уехал в Германию с грантом ЕС. Индезит в Боделвиддан (Уэльс) пропал - с грантом ЕС. Sekisui Alveo заявил, что завод по производству строительной пены из индустриального парка Мертир-Тидвил переносит производство в Рурмонд в Голландии, при финансировании ЕС. Завод Гувер Мертир переведен итальянской компании Candy из Великобритании в Чехию и на Дальний Восток - при поддержке ЕС.

Интеграция британской ICIс голландской Akzonobel произведена на ЕСовский кредит - и через несколько дней после слияния несколько заводов в Великобритании были закрыты, с потерей 3500 рабочих мест. Компания Boots продана итальянцам из StefanoPessina (со штаб-квартирой в Швейцарии, чтобы избежать налогов на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов в год), которые получили через ЕС кредит на эту покупку.

JDS Uniphase управляли два голландца, купивших компанию в Великобритании с получением гранта ЕС в £20 миллионов "на регенерацию окружающей среды". Они создали кошмарное загрязнение и просто закрыли производство, оставив 1,200 человек без работы и оставив работы по очистке окружающей среды на финансирование налогоплательщиками Великобритании. Они также вскрыли пенсионный фонд компании и слили его досуха.

Аэропорты Великобритании принадлежит испанской компании. Шотландские энергетические мощности принадлежат испанской компании. Большинство лондонских автобусов находятся в ведении испанских и немецких компаний.

Атомная станция Хинкли-Пойнт C была построена французской компанией EDF (частью ее владеет французское правительство), используя дешевую китайскую сталь, которая едва не привела к катастрофе в других ядерных установках. Теперь EDF заявляет, что стоимость станции будет вдвое выше и в строй она вступит гораздо позднее, даже если средства будут выделены вовремя. Компания Суиндон была когда-то нашим производителем железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Но больше не является, а это означает конец британских железных дорог. Так же, как Bombardier в Дерби, которая может потерять свою долю авиарынка. Хотя она и получала гранты ЕС, чтобы сохранить производство в Дерби, но потратила их на сохранение убыточного подразделения в Канаде.

39% британских патентов на изобретения были переданы иностранным компаниям, многие из них в ЕС. Автомобиль «Мини», на котором Кэмерон позировал, в качестве «примера британской инженерной мысли», сделан БМВ, в основном в Голландии и Австрии. Агитационный автобус его избирательной кампании был произведен в Германии, хотя у нас есть Плакстон, Optare, Синяя Птица, Деннис и т. д. в Великобритании. Велосипеды для команды Greens были сделаны на Дальнем Востоке, а не Raleigh в Великобритании, хотя и она, вероятно, собирается тоже переехать в Нидерланды, как недавно сообщалось.

Всем, кто думает, что ЕС - это благо для Британской промышленности или любого другого бизнеса, просто не обратил внимание на то, что производственные активы систематически выводятся из Великобритании. Назовите мне хоть одну крупную электронную компанию, до сих пор работающую в Великобритании! И теперь мы даже не учим технических специалистов электронным технологиям - в соответствии с правилами ЕС.

Я еще не детализирую, как нашей ныне несуществующей рыбной промышленности заплатило ЕС, чтобы уничтожить. И как платят фермерам, чтобы они не только не производили продовольствие, которое они могли продать больше, но и чтобы они ничего не делали в сельхозугодьях, даже не ходили туда. Я еще не раскрываю, к чему приведет этот вывод активов. И я не упомянул ни об иммиграции, ни о риске для нашей безопасности, если контроль над нашими вооруженными силами передается в Брюссель или Германии.

Найти что-то, что идет другим путем, я пытался – и просто не смог.»

Подбор примеров выглядит тенденциозным, но он правдив. Это только полбеды, что британские предприятия переходят в руки иностранцев; из страны выводятся производственные активы, оставляя англичан без работы, причем делается это целенаправленно, с помощью ЕС. Спрашивается: почему? Или даже - зачем?

Простого ответа нет, но объяснения есть. Во-первых, есть обычные законы капитализма, который всегда стремится к прибыли. Маркс не успел подробно рассмотреть такую тенденцию, как экспорт промышленного капитала в регионы с низкими издержками (она отмечена, правда, в комментариях к изданиям «Капитала» при жизни Энгельса). А ведь это и составило главную особенность развития капитализма во второй половине 20-го века и позднее.

Капиталист разобьется в лепешку, но заменит швею из Западной Европы на швею из Восточной Азии, если при сравнимом качестве ей надо платить в десять раз меньше. Внутри ЕС градиент цены рабсилы не так велик, но он есть; поэтому ряд производств и смещается в Чехию, Словакию, Польшу. Например, производство европейских автомобильных запчастей сейчас базируется в основном в Польше. Низкие, относительно, зарплаты компенсируют некоторые повышенные издержки в Восточной Европе.

Это соответствует двум базовым политическим принципам ЕС: экономическому либерализму и выравниванию уровня стран-членов ЕС. Они отчасти противоречат друг другу, и чиновники ЕС заняты тем, что пытаются сбалансировать плюсы и минусы этих принципов. Если же какой-то шаг соответствует обоим этим принципам – то тут уж других вариантов нет.

Право капиталиста на глобализацию не подвергается сомнению в странах либерального капитализма. Простодушные американцы рассуждают так: «конечно, плохо, что я потерял работу из-за переезда моего производства в Китай; но ведь если запрещать предпринимателям добиваться прибылей – то это подрыв капитализма, который сделал Америку великой!».

Я ничуть не утрирую, так, почти дословно, говорят вполне реальные люди, и демократы, и республиканцы. Конечно, американское правительство без колебаний вводит разного рода ограничения в экономике и торговле, но больше по политическим и идеологическим причинам, а не для защиты производства на собственной территории.

В Европе немного не так. Евросоюз – это тоже либеральный капитализм, но в первую очередь это замкнутое экономическое пространство. Он умеренно защищает собственную экономику, как тарифными, так и техническими правилами – пресловутыми «правилами ЕС», соответствовать которым может не всякий производитель. Между собой европейцы торгуют почти свободно, а вот внешний субъект проникает на европейский рынок с трудом и с лишними затратами. Продавать в Европе выгодно, а вот производить, особенно в наиболее богатых европейских странах – невыгодно.

Перемещение производства в места с меньшими издержками, хоть и выгодно в перспективе, но не всегда капиталист имеет средства для такого переезда. Просто бросить завод в одной стране и создать новый в другой – это существенные, хотя и однократные, затраты. Так вот ЕС берет эти затраты отчасти на себя, предоставляя «на переезд» целевые кредиты и даже гранты, выступая в качестве даже не либерала, а суперлиберала. Правда, это касается в основном перемещения внутри ЕС; помощь в переводе производств за пределы ЕС – случай гораздо более редкий и вызванный особыми обстоятельствами, но и такое случается и не считается злоупотреблением.

Тем более поощрение «внутри ЕСовского переезда промышленности» соответствует второму принципу ЕС – подтягиванию уровня «слабых» членов, в основном это восточноевропейские страны. По разным каналам в них поступает целевая поддержка, и централизованно, и на низовых, вплоть до муниципальных, уровнях. Лидером среди получателей выступает Польша – около 20 млрд. евро ежегодно, что объясняет такую сильную приверженность польских политиков европейским ценностям, но получают своё также и Эстония, и Греция, и Финляндия. Это прямые выплаты, просто деньгами – а есть еще и различные преференции. Естественно, размещение современных экспортно-ориентированных производств – это также существенная экономическая помощь.

Естественный вопрос: а зачем это – продвижение ЕС на Восток - нужно богатым странам-донорам? Понятно, что реальные цели своей политики никто никогда не раскрывает, окутывая свои намерения розовым флером разных благоглупостей; но сквозь него просматриваются две основных цели. Это достижение необходимого масштаба – экономические субъекты конкурентоспособны на мировой арене, если они достаточно велики, мелкий – проигрывает. Поэтому большой, но не чрезмерно большой ЕС экономически выгоден – до какого-то предела. Тут нужен точный расчет: иногда какие-то части оказываются бесполезным балластом. Тем не менее, эта цель вполне в западноевропейских интересах. Вторая цель – явно политическая. Членством в ЕС Запад отдаляет восточноевропейцев от России, в некоторым смысле это плата за предательство, в частности за вступление в НАТО.

Не все согласятся, что это – предательство (никаких обязательств вроде никто не нарушал), но это видно из поведения – накал обвинений «младоевропейцев» в адрес России явно превышает сумму её действительных, приписываемых и выдуманных прегрешений. Так бывает именно в случае предательства – предатель всегда нуждается в очернении того, кого он предал. И все, и простые граждане, в общем, понимают, что членство в ЕС и НАТО – это подписанное кровью обязательство об участии в крестовом походе против России. Даже если каждый подписант хочет получить плату, но надеется как-то увернуться от накладываемых этим фактом обязанностей.

Особенность же ситуации в том, что платят за расширение ЕС западноевропейцы, а выгодополучатель сейчас – в основном США. У США достаточно рычагов, чтобы «нагибать» практически всех европейцев, и вместе, и по отдельности. Это легко проиллюстрировать: не редкость, когда США наказывает и штрафует банки и компании, в том числе французские и германские; обратный процесс как-то не наблюдается. Таким образом, ЕС – это инструмент по контролю США над Европой.

И это притом, что по большому счету ЕС – порождение европейских банков, которые стоят на более высоком уровне «пищевой пирамиды», чем любой бизнес, промышленный или иной. Именно европейские банки получают основные бонусы от существования ЕС. И, что самое существенное – при внешнем равноправии стран-членов ЕС, «некоторые животные равнее, чем остальные» *(с) (Д.Оруэлл, «Скотный двор»). Евросоюз – используется главным образом германскими, и, во вторую очередь, французскими банками.

Именно они кредитуют там и частный бизнес, и целые страны. В некотором смысле в ЕС осуществлена мечта зачинщиков и Первой, и Второй мировых войн, которые имели конкретный экономический смысл – господство германских банков над европейской, а потом и мировой торговлей.

«Станет ли кто-нибудь отрицать, что одной из главных причин возникновения войны было стремление Германии захватить господствующее положение в торговле Центральной Европы?» (Ф.Д.Рузвельт, 1941 г). Сейчас это произошло, и не только в рамках Центральной Европы, хотя и мирным путем и с участием некоторых других игроков. В Европе правят сейчас банки, в основном – германские. Плохо это или хорошо? Это реальная жизнь. Тем не менее, немцы, естественно, тяготятся своей зависимостью от США и хотели бы от нее избавиться.

Англия находилась в ЕС всегда на немного особом положении. Её уважают, побаиваются - как саму по себе, так и в качестве спецпредставителя США. Но не воспринимают как священную корову, которую нельзя обижать. И хотя в прошлом английские банки были вне конкуренции, занять главенствующее положение в ЕС им не удалось. И можно предположить, что банкирам Великобритании нет особой выгоды в деятельности в рамках Евросоюза.

Главная причина брексита: большинство англичан пришли к выводу, что ЕС ничего не дает Англии, но многое отнимает; и что политика ЕС, возможно, пристрастна к англичанам и преследует больше немецкие интересы, чем английские. И, что существенно – английские банкиры не слишком расходятся в своих мнениях с английским народом. Поэтому выход Англии из ЕС, видимо, неизбежен. Но не стоит относиться к этой перспективе легкомысленно. Европа без Англии и без гегемонии США – это не такая уж благостная перспектива. А если она обзаведется еще и собственной армией ЕС? Если это произойдет, то ЕС приобретет черты уже пугающего сходства с гипотетическим «Четвертым рейхом».