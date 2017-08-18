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Порошенко заранее поздравил Клинтон с победой на выборах

20:00 18.08.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко, будучи уверенным, что на выборах президента США одержит победу Хиллари Клинтон, поздравил ее с этим до объявления результатов голосования.

По словам бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, поздравительную телеграмму для Клинтон за подписью Порошенко привез в США глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал NewsOne. Он уточнил, что это происходило в ночь подсчета голосов.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины возбудила дело о вмешательстве в выборы президента США. Его фигурантами стали несколько чиновников украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В прошлом месяце Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в выборы главы государства. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в свою очередь, назвал обвинения Вашингтона небезосновательными, заявив, что украинские олигархи ведут некие «грязные игры».

Темы: США, Украина, Петр Порошенко, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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18.08.2017, 23:11
vox

Не забыла Захарова упомянуть и о скандале с высылкой российских дипломатов с территории США. Она указала на то, что Москва поступила великодушно и давала возможность Вашингтону "сохранить лицо".

"Мы никогда не закрывали двери, даже тогда, когда нам хамили открыто в лицо. Я думаю, что очень ярким примером стала высылка российских дипломатов в последних числах декабря 2016 года и блокировка российской собственности на территории США. Тогда мы не ответили эмоционально, дали более полугода США для того, чтобы урегулировать эту ситуацию, чтобы выйти из нее, сохранив лицо Вашингтона", - заявила Захарова.

Напомним, ранее портал "Знай.ua" сообщал, представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз продемонстрировала культуру российской дипломатии.
Перекрутил все и думал что тебя на твоей лапше не поймают,да.
18.08.2017, 22:23
Ну поздравил

Ну и что? Ничего страшного, потом поздравил Трампа.
18.08.2017, 22:20
не лепите горбатого,ему уже 17 лет

"Путин поздравил с днем независимости Индии не того президента
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра и президента Индии с днем независимости страны, но в сообщении было указано, что адресатом поздравления является Пранаб Мукерджи, который уже почти месяц не является президентом".
Это ,как я понимаю многоходовочка.
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