Порошенко заранее поздравил Клинтон с победой на выборах

Президент Украины Петр Порошенко, будучи уверенным, что на выборах президента США одержит победу Хиллари Клинтон, поздравил ее с этим до объявления результатов голосования.

По словам бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, поздравительную телеграмму для Клинтон за подписью Порошенко привез в США глава украинского МИД Павел Климкин, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал NewsOne. Он уточнил, что это происходило в ночь подсчета голосов.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Украины возбудила дело о вмешательстве в выборы президента США. Его фигурантами стали несколько чиновников украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

В прошлом месяце Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в выборы главы государства. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в свою очередь, назвал обвинения Вашингтона небезосновательными, заявив, что украинские олигархи ведут некие «грязные игры».