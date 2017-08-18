Украинских военных лечили от пьянства в спецротах

Украинская нацгвардия создала специальные роты для военнослужащих, злоупотребляющих спиртными напитками. Об этом «Украинским новостям» рассказал заместитель командующего по работе с личным составом Ярослав Сподар.

«Когда у нас пошло пьянство, мы создали так называемые роты уставного порядка в Золочеве Львовской области. У нас было туда три заезда», - сообщил он. Собеседник издания уточнил, что в основном в эти роты набирались те, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе.

В спецротах проводились учебные сборы, занятия физподготовкой, закаливание снегом. Кроме того, военных общались с психологами, священниками и медиками. По словам Сподара, эти меры помогли практически побороть пьянство в украинской армии, а также снизить количество правонарушений, совершаемых военнослужащими.

В начале августа на Украине стартовал внеочередной призыв на срочную службу в нацгвардию.

