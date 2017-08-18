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Украинских военных лечили от пьянства в спецротах

18:00 18.08.2017
Фото с сайта mil.gov.ua
Фото с сайта mil.gov.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Украинская нацгвардия создала специальные роты для военнослужащих, злоупотребляющих спиртными напитками. Об этом «Украинским новостям» рассказал заместитель командующего по работе с личным составом Ярослав Сподар.

«Когда у нас пошло пьянство, мы создали так называемые роты уставного порядка в Золочеве Львовской области. У нас было туда три заезда», - сообщил он. Собеседник издания уточнил, что в основном в эти роты набирались те, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе.

В спецротах проводились учебные сборы, занятия физподготовкой, закаливание снегом. Кроме того, военных общались с психологами, священниками и медиками. По словам Сподара, эти меры помогли практически побороть пьянство в украинской армии, а также снизить количество правонарушений, совершаемых военнослужащими.

В начале августа на Украине стартовал внеочередной призыв на срочную службу в нацгвардию.
 

Темы: Украина, Армии иностранных государств, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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19.08.2017, 00:03
Гость: Ян

Хохлы- брысь с нашего сайта. Тусуйтесь в ваших сетях.
18.08.2017, 22:31
Гость: Мнениюю

А русские военные в Крыму и на Донбассе это кто??? Башку полечи "каратель"!!!
18.08.2017, 20:00
Гость: Мнение

Это не военные, а каратели. Их уничтожать надо.
Все комментарии (6)
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