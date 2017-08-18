В Крыму прокомментировали назначение постпреда Порошенко в республике

Назначение президентом Украины Петром Порошенко нового «постпреда» в Крыму ничего не значит. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов в интервью РИА «Новости».

"Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет, — сказал Ильясов. — Крыму как неотъемлемой части РФ не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке».

По словам Ильясова, подобное назначение — провокация и спекуляция на крымском вопросе. "К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами", — добавил вице-спикер парламента Крыма.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму.Украинский лидер считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.