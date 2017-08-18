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В Крыму прокомментировали назначение постпреда Порошенко в республике

14:05 18.08.2017
Фото с сайта Flickr.com
Фото с сайта Flickr.com
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Назначение президентом Украины Петром Порошенко нового «постпреда» в Крыму ничего не значит. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов в интервью РИА «Новости».

"Это решение для Крыма ничего не значит, на судьбу крымчан оно никак не повлияет, — сказал Ильясов. — Крыму как неотъемлемой части РФ не нужен никакой представитель чужого государства, крымчане не нуждаются в сторонней опеке».

По словам Ильясова, подобное назначение — провокация и спекуляция на крымском вопросе. "К сожалению, президент Украины продолжает зарабатывать на Крыме себе политический капитал перед своими западными хозяевами", — добавил вице-спикер парламента Крыма.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина новым постоянным представителем главы украинского государства в Крыму.Украинский лидер считает, что Бабин должен работать над возвращением Крыма в состав Украины.

Темы: Крым, Отношения России и Украины, Петр Порошенко, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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18.08.2017, 21:00
На четверть хохол

Наш Президент приехал в российский регион Республику Крым и город федерального значения Севастополь вместе с премьером, а эти "клоуны" выражают ноту протеста! Мы так "расстроены" их "нотой", прямо рыдаем! Какое их дело до российских территорий? Назначают "постпреда" на российские территории Республику Крым - нонсенс! Предлагаю назначить постпреда РФ к примеру по правую сторону Днепра. Желательно по совместительству С.Шойгу с ВКС России.
18.08.2017, 18:42
повезло чуваку

...кто бы меня устроил таким «постпредом», чтобы вместо работы просиживать штаны в столичном кабинете и еще получать за это нехилую зарплату:)
18.08.2017, 18:19
ал

Виртуальная окраина, виртуальные назначения, виртуальная жизнь.
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