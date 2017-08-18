В Латвии запретили продажу конфет «Мишка косолапый»

В Латвии решением суда запрещена продажа конфет «Мишка косолапый» производства российской кондитерской фабрики «Красный октябрь», пишет Micxnews.lv.

Данное решение суда положило конец длительному судебному процессу, инициированному латвийской фабрикой Laima пять лет назад. Данная компания выпускает конфеты с одноименным названием. А на фантиках конфет обоих производителей изображена картина российских художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого «Утро в сосновом лесу».

Латвийская фирма подала иск, утверждая, что их конфеты легко перепутать с российскими. «Красный октябрь» с претензиями не согласился и подал встречные иски, обвинив Laima в недобросовестной конкуренции, которые были позже отклонены судом.

В заявлении суда говорится, что после длительных судебных тяжб продажа в Латвии конфет «Мишка косолапый» производства «Красный октябрь» запрещена. Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит.