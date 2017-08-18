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В Латвии запретили продажу конфет «Мишка косолапый»

16:06 18.08.2017

В Латвии решением суда запрещена продажа конфет «Мишка косолапый» производства российской кондитерской фабрики «Красный октябрь», пишет Micxnews.lv.

Данное решение суда положило конец длительному судебному процессу, инициированному латвийской фабрикой Laima пять лет назад. Данная компания выпускает конфеты с одноименным названием. А на фантиках конфет обоих производителей изображена картина российских художников Ивана Шишкина и Константина Савицкого «Утро в сосновом лесу».

Латвийская фирма подала иск, утверждая, что их конфеты легко перепутать с российскими. «Красный октябрь» с претензиями не согласился и подал встречные иски, обвинив Laima в недобросовестной конкуренции, которые были позже отклонены судом.

В заявлении суда говорится, что после длительных судебных тяжб продажа в Латвии конфет «Мишка косолапый» производства «Красный октябрь» запрещена. Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Темы: Россия, Латвия, Товарооборот между странами и его динамика
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Комментарии читателей
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18.08.2017, 23:38
Гость: ну да

А чё завидно, что у нас и горы есть, и рыбы навалом, а у вас ЕСка последние квоты отобрала?
18.08.2017, 21:18
Гость: «Красный октябрь» с претензиями не согласился

К сведению жертвы ЕГЭ
Фабрика называется "Красный Октябрь"- официальное название.
Октябрь с большой буквы.
Без слова ФАБРИКА просто "Красный Октябрь" применять не корректно,ерунда получается.
Фабрика "Красный Октябрь" с претензиями не согласилась, в крайнем случае если в лом текст набирать- фабрика не согласилась.
18.08.2017, 20:38
Гость: ABCD

Полный запрет продукции Laima в РФ!
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