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Число пострадавших от нападения в финском городе Турку выросло до десяти

09:54 19.08.2017
Скриншот с видео телеканала РЕН ТВ
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Число пострадавших от нападения в пятницу в финском городе Турку выросло до десяти. По данным полиции, от ножевых ранений умерли два человека, еще восемь раненых находятся в центральной больнице университета Турку, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  финский портал телерадиовещания Yle. Ранее сообщалось о двух погибших и шести раненых.

В пятницу в 16:02 полиция города Турку получила сигнал тревоги. По сообщениям очевидцев, в центре города на расположенных неподалеку друг от друга площадях Пуутори и Кауппатори неизвестный нападал с ножом на прохожих. Один из них скончался на месте трагедии, второй умер в больнице.

По данным полиции, все пострадавшие были случайными прохожими и не имели никаких связей с предполагаемым убийцей, который после ранения при задержании полицейскими также находится сейчас в больнице.

Как рассказала журналистам министр внутренних дел Финляндии Паула Рисикко (Paula Risikko), следствие покажет, каков был мотив преступления. По ее словам, "личность его пока не установлена, скорее всего, речь идет о человеке, похожем на иностранца - миграционная служба проверяет, был ли он зарегистрирован в стране".

Нападавший еще не допрошен, полиция собирается сделать это как можно быстрее.

Как рассказал начальник управления полиции Сеппо Колехмайнен (Seppo Kolehmainen), "полиция пока не подтверждает, что речь идет о терроризме". По его словам, "полиция пока не может подтвердить, что нападавший был один, но считает это вероятным".

Полиция провела ряд операций в разных концах Финляндии. По данным Центральной уголовной полиции, в ходе операций задержано четыре человека. Их допросы уже начались. 

Темы: Финляндия, Происшествия в мире
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